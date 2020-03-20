Apple'ın patronu Tim Cook'tan İtalya'ya koronavirüs yardımı

Koronavirüs derdi bitmek bilmiyor. Ülkemizde de görülen koronavirüs birkaç ülkeye ise çok zorlu günler yaşatıyor. Bu ülkelerden biri de şüphesiz Dünya'nın çizmesi İtalya. Her gün yüzlerce koronavirüs nedenli ölüm açıklayan İtalya'da sağlık ekipmanları da ciddi ihtiyaç haline geldi. Bu duruma büyük firmalar ve ünlü isimler sessiz kalmadı. Apple CEO'su Tim Cook da bu isimlerden biri.

TİM COOK'TAN İTALYA'YA ANLAMLI DESTEK

Apple'ın patronu Tim Cook, resmi Twitter hesabı üzerinden bir tweet attı. Cook söz konusu tweet'inde ''Birbirimizi desteklemek hiç bu kadar önemli olmamıştı. İtalya'daki Protezione Civile'ye (Sivil Koruma) tıbbi malzeme de dahil olmak üzere, hayatını korumak ve kurtarmak için yorulmadan çalışan ilk kahramanlara, tıbbi personele ve gönüllülere yardımcı olmak için önemli bir bağış yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’???????? ❤️ — Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020

ELON MUSK DA SÖYLEMİŞTİ

Tim Cook'un duyurduğu bağışın miktarı bilinmiyor. Fakat sağlık çalışanlarına gerekli tıbbi imkanların sağlanacak olması bile insanı sevindirmeye yetiyor. Zira, İtalya'daki solunum cihazlarının yeterli olmadığı iddia ediliyordu. Elon Musk da gerektiğinde solunum cihazı üretebileceklerini söylemişti. Teknoloji dünyasındaki önemli karakterlerin koronavirüs için tek yürek olması takdire şayan bir durum.

