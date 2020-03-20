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Apple'ın patronu Tim Cook'tan İtalya'ya koronavirüs yardımı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Apple CEO'su Tim Cook koronavirüs için destek çağrısında bulundu. Tim Cook, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir tweet ile koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya için yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Apple'ın patronu Tim Cook'tan İtalya'ya koronavirüs yardımı

Koronavirüs derdi bitmek bilmiyor. Ülkemizde de görülen koronavirüs birkaç ülkeye ise çok zorlu günler yaşatıyor. Bu ülkelerden biri de şüphesiz Dünya'nın çizmesi İtalya. Her gün yüzlerce koronavirüs nedenli ölüm açıklayan İtalya'da sağlık ekipmanları da ciddi ihtiyaç haline geldi. Bu duruma büyük firmalar ve ünlü isimler sessiz kalmadı. Apple CEO'su Tim Cook da bu isimlerden biri.

TİM COOK'TAN İTALYA'YA ANLAMLI DESTEK

Apple'ın patronu Tim Cook, resmi Twitter hesabı üzerinden bir tweet attı. Cook söz konusu tweet'inde ''Birbirimizi desteklemek hiç bu kadar önemli olmamıştı. İtalya'daki Protezione Civile'ye (Sivil Koruma) tıbbi malzeme de dahil olmak üzere, hayatını korumak ve kurtarmak için yorulmadan çalışan ilk kahramanlara, tıbbi personele ve gönüllülere yardımcı olmak için önemli bir bağış yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ELON MUSK DA SÖYLEMİŞTİ

Tim Cook'un duyurduğu bağışın miktarı bilinmiyor. Fakat sağlık çalışanlarına gerekli tıbbi imkanların sağlanacak olması bile insanı sevindirmeye yetiyor. Zira, İtalya'daki solunum cihazlarının yeterli olmadığı iddia ediliyordu. Elon Musk da gerektiğinde solunum cihazı üretebileceklerini söylemişti. Teknoloji dünyasındaki önemli karakterlerin koronavirüs için tek yürek olması takdire şayan bir durum.

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