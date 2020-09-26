HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

26.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Apple, borsalarda değeri 2 trilyon doları aşan ilk Amerikan şirketi oldu. Apple 2018'de de piyasa değeri trilyon doları aşan ilk şirket olmuştu.

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Şirketin hisseleri ABD piyasalarında Çarşamba sabahı 467,77 dolara ulaştı.

Dünyada değeri 2 trilyonu aşan ikinci şirket, Aralık ayında hisselerinde halka arz başlatan devlet destekli Saudi Aramco olmuştu. Ancak petrol devi Aramco'nun değeri daha sonra 1,8 trilyon dolara geriledi.

Temmuz sonunda iPhone üreticisi Apple, dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını kapatmak zorunda kalmasına ve Çin ile bağlantılarından dolayı siyasi baskı altında olmasına rağmen Apple'ın hisseleri bu yıl yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen teknoloji firmaları süreçten kazançlı çıktı ve ABD'deki resesyona rağmen son haftalarda hisselerinde artış oldu.

Apple'ın ardından 1,7 trilyon dolar ile piyasa değeri en yüksek Amerikan şirketi Amazon.

Piyasa uzmanları, Apple'ın merakla beklenen 5G iPhone ürünlerinin tüketici talebini daha da artıracağını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Apple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyorApple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyor
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görünüşe göre bu telefon baya mini olacak
Görünüşe göre bu telefon baya mini olacak
Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!
Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!
Apple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyor
Apple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyor
Realme Watch inceleme
Realme Watch inceleme
Öğrenciler için özel olarak tasarlandı
Öğrenciler için özel olarak tasarlandı
Aylık 5.99 dolara sahip olunabilecek bu serviste yok yok!
Amazon'da bu işe girdi! Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.