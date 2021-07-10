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Apple’ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

10.07.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan Apple hisseleri 145 dolardan işlem görüyor. Böylece şirket dünyanın en değerli halka açık markası unvanına sahip oldu.

Apple’ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Böylesine devasa bir hisse değerine ulaşan markanın ilk olma serüveni bir türlü son bulmuyor. Trilyon dolar değere ulaşmayı başaran ilk şirket olmakla birlikte aynı şekilde devasa kazançlara sahip olduğu görülüyor. 2021 yılı ikinci çeyrek raporuna bakıldığında firmanın kazancının genellikle iPhone ve iPad modellerinden geldiği görülüyor.

Dünyanın en değerli şirketi olarak bilinen Apple, şu anda 2 trilyon dolar değerini aştı. Kolay kolay elde edilemeyecek bu rakamlar firma için aslında pek zor değil. Bildiğiniz üzere dünyada iPhone hayranı olan çok fazla kullanıcı var. Durum böyle olunca devasa hisse değerlerine ulaşmak açıkçası pek zor olmuyor.

Apple piyasa değeri, yatırım danışmanı Gary Kaltbaum tarafından da değerlendirildi. Ona göre teknoloji dünyasına devasa paralar akıyor ve bu paralar yine akmaya devam edecek. Hisse senetleri ciddi ölçüde artan Apple, değerini 2,4 trilyon dolar düzeyine kadar çıkarmayı başardı ve büyük ihtimalle bunu bile aşacak. Şirketin her yıl yüzde 100 büyüme kaydettiği ifade ediliyor.

İkinci çeyrek mali durum açıklaması yapan Apple rekor seviyede gelir elde edecek gibi görünüyor. Firma eğer yatırımcıya güven verebilirse piyasa değeri yüksek bir ihtimalle 3 milyar dolar düzeyine kadar çıkacak. Burada bahsedilenlerin kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek haberimizi noktalıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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