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Apple'ın piyasaya sürmediği iPhone 5s prototipi yıllar sonra ortaya çıktı!

18.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Apple'ın piyasaya sürmediği iPhone 5s prototipi yıllar sonra ortaya çıktı!

Daha önce Apple'ın bazı prototip modellerinin fotoğrafını paylaşan bir sızıntı kaynağı, şimdi iPhone 5s'in hiç üretilmemiş bir modelinin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardaki iPhone 5s modelinin en önemli farkı ise şüphesiz iPhone 5'i hatırlatan ve oldukça şık görünen rengi.

iPhone 5s 2013 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Yine Tim Cook'un sahneye çıktığı Apple etkinliğinde görücüye çıkan iPhone 5s, üç farklı renk seçeneği ile duyurulmuştu. Bu renkler, gümüş, altın ve uzay grisiydi. Fakat bugün Apple'ın aslında iPhone 5s için yeni bir renk daha düşündüğünü ortaya koyan bazı fotoğraflar Twitter'ı süsledi.

İŞTE SİYAH VE LACİVERT RENKLİ İPHONE 5S PROTOTİPİ

Apple'ın prototip modellerini sızdıran ve oldukça ilginç bilgiler paylaşan bir kaynak, bu zamana kadar görmediğimiz bir iPhone 5s modelini gözler önüne serdi. Kaynağın iddiasına göre bu model, Apple'ın iPhone 5'i piyasaya sürmesinden aylar sonra, Aralık 2012'de üretildi. Yani Apple, iPhone 5 sonrası hemen iPhone 5s'in çalışmalarına da başladı. Ancak asıl konu, modelin ne zaman geliştirildiği değil. Fotoğrafları Twitter aracılığıyla paylaşılan iPhone 5s prototipi, görünüşe bakılırsa piyasaya sürülen iPhone 5s modelinde görmediğimiz bir şekilde siyah-lacivert renk kombinasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu renk, bize iPhone 5'i oldukça hatırlatıyor.

Apple iPhone için yepyeni bir özellik düşünüyorApple iPhone için yepyeni bir özellik düşünüyor

İPHONE 5 RENKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN KULLANDI

iPhone 5'in siyah renk seçeneği, tıpkı fotoğraflardaki iPhone 5s prototipi gibi siyah ve laciverte kaçan bir renklendirmeye sahipti. Belki de Apple, bu renk seçeneğini iPhone 5s'te de sürdürmek istedi. Ancak ne oldu bilinmez, bu renkler iPhone 5s'i süsleyemedi. Sızıntı kaynağının iddiası ise Apple bu prototipi cihazı gizlemek için kullandı. Şüphesiz iPhone 5'in renklerine yakın bir prototip de bunun için en iyi seçeneklerden biriydi.

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