Apple'ın piyasaya sürmediği iPhone 5s prototipi yıllar sonra ortaya çıktı!

iPhone 5s 2013 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Yine Tim Cook'un sahneye çıktığı Apple etkinliğinde görücüye çıkan iPhone 5s, üç farklı renk seçeneği ile duyurulmuştu. Bu renkler, gümüş, altın ve uzay grisiydi. Fakat bugün Apple'ın aslında iPhone 5s için yeni bir renk daha düşündüğünü ortaya koyan bazı fotoğraflar Twitter'ı süsledi.

İŞTE SİYAH VE LACİVERT RENKLİ İPHONE 5S PROTOTİPİ

Apple'ın prototip modellerini sızdıran ve oldukça ilginç bilgiler paylaşan bir kaynak, bu zamana kadar görmediğimiz bir iPhone 5s modelini gözler önüne serdi. Kaynağın iddiasına göre bu model, Apple'ın iPhone 5'i piyasaya sürmesinden aylar sonra, Aralık 2012'de üretildi. Yani Apple, iPhone 5 sonrası hemen iPhone 5s'in çalışmalarına da başladı. Ancak asıl konu, modelin ne zaman geliştirildiği değil. Fotoğrafları Twitter aracılığıyla paylaşılan iPhone 5s prototipi, görünüşe bakılırsa piyasaya sürülen iPhone 5s modelinde görmediğimiz bir şekilde siyah-lacivert renk kombinasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu renk, bize iPhone 5'i oldukça hatırlatıyor.