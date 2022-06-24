"Apple'ın şimdiye kadar tasarladığı en karmaşık ürün" ne zaman piyasaya sürülecek?

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın uzun süredir konuşulan karma gerçeklik başlığı, Ocak 2023'te çıkacak. Yıllardır "Ha geldi ha gelecek" denilen cihazın artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimlerinin bir kombinasyonunu sunacağı söyleniyor.

"APPLE'IN ŞİMDİYE KADAR TASARLADIĞI EN KARMAŞIK ÜRÜN"

Yeni bir analist notunda Kuo, başlığın "Apple'ın şimdiye kadar tasarladığı en karmaşık ürün" olduğunu, ancak cihazın piyasaya sürülmesinin pazarda "hızlı büyümeye" yardımcı olabileceğini belirtiyor.

BİRÇOK TAHMİN YAPTI

Kuo, Apple'ın başlığının ne zaman piyasaya sürülebileceğine yönelik çok sayıda tahmin yaptı. Geçen yıl, şu an pek olası görülmese de başlığın 2022'de piyasaya sürüleceğini görebileceğimizi söylemişti. Bu ay, gelecek yılın ikinci çeyreğinde gelebileceği tahminini yürüttü. O yüzden Kuo'nun verdiği tarihe dikkatli yaklaşmakta fayda var.

