Apple'ın Thunderbolt 3 Pro kablosu için yok artık dedirten fiyat!

Thunderbolt kabloları Mac ve Macbook cihazlarda kullanılıyor. Yüksek hızda veri aktarımı sağlayan Thunderbolt kablolar, Apple onaylı birçok üretici tarafından üretildiği gibi bizzat Apple tarafından da üretiliyor. Apple'ın ürettiği son kablo ise Thunderbolt 3 Pro adındaki örgülü bir kablo. Sadece bir kablo olmasına rağmen Thunderbolt 3 Pro, sahip olduğu fiyatıyla birçok akıllı telefondan daha pahalı.

İŞTE THUNDERBOLT 3 PRO'NUN FİYATI

Apple, Thunderbolt 3 Pro kablosunu Türkiye'de satışa sundu. 2 metre uzunluğunda örgülü bir yapıya sahip olan bu kablo, Türkiye'de tam 1.229 TL'den satışa çıktı. Kablonun yurt dışı fiyatı ise 129 dolar. 40 Gbps'e kadar veri aktarımı yapan ve Pro Display XDR ekranını Mac bilgisayarlara bağlayan Thunderbolt 3 Pro, bu fiyatıyla Apple'ın en pahalı kablolarından biri oldu. Ancak yine de Thunderbolt 3 Pro kablosunu tercih edecek insanlar var.

ALTERNATİFLERİ MEVCUT AMA...

Mac ve MacBook kullanıcıları, özellikle profesyonel işlerde çalışanlar Thunderbolt kablo kullanımına önem veriyorlar. Çünkü Mac cihazlarda bu kablolar yüksek hızda veri aktarım sağlıyor, böylece yapacakları işi çok kısa bir sürede tamamlayabiliyorlar. Üstelik daha dayanıklı, 2 metre boyuna ulaşmış ve hepsinden önemlisi aktarım hızı yükselmiş bir kablo, bu kişiler tarafından tercih edilebilir gibi görünüyor. Fiyatı pahalı bulanlar ise diğer üreticilerin kablolarına ve daha uygun fiyatlı olan 80 santimetrelik Thunderbolt 3 kablosuna yönelebilir. Fakat bu kablo örgülü olmaması ve kısa olması nedeniyle tahminimizce pek çok kullanıcıya yeterli gelmeyecektir.

