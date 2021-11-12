Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Apple, iPhone'larda çok yaygın bir şekilde kullanılan USB-C girişi yerine, Lightning girişini kullanıyor. Bazı kullanıcılar, Apple'ın artık iPhone'larda USB-C girişine geçmesi gerektiğini söylüyor. Apple henüz USB-C girişli iPhone üretmese de bir kullanıcı Apple'ın yapmadığını yaparak geçtiğimiz günlerde ses getirmişti.

iPHONE X'İ MODİFİYE ETTİ

Ken Pillonel isimli kullanıcı, iPhone X model akıllı telefonuna kendi çalışmasıyla USB-C girişi eklemeyi başarmıştı. Konu hakkında bir de video paylaşan Pillonel, dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'unun hem şarj olabildiğini hem de veri aktarımı görevini yerine getirebildiğini aktarmıştı. Bu dünya çapında birçok kişinin ilgisini çekmişti. Pillonel daha sonra ise bu özel cihazı açık artırma yoluyla satışa çıkartmıştı. Cihaza 100 bin dolardan yüksek fiyatların teklif edildiği görülmüştü.

DÜNYANIN İLK USB-C GİRİŞLİ iPHONE'U SATILDI

Dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'u, sonunda satıldı. Bir meraklı tarafından modifiye edilen iPhone X için tam 116 adet teklif verildi. Ancak sonunda telefon 86 bin 1 dolara satıldı. Bu fiyat birçok kişinin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Çünkü telefona 100 bin doları aşan teklifler gelmişti. Buna rağmen telefon 100 bin dolardan daha düşük bir fiyata satıldı. Hatta 1 milyon dolarlık tekliflerin geldiği bile kaydedildi.

Fakat bu tekliflerin sahte olduğu öne sürüldü. Sonuç olarak cihaz, 86 bin 1 dolara alıcısıyla buluştu.

Bu haftanın başlarında, Teknoloji devi Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın 1976'da geliştirdiği ilk Apple bilgisayarı ABD'de düzenlenen bir müzayedede 400 bin dolara satılmıştı.

