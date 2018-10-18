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Apple'ın yeni iPad Pro tasarımı internete sızdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni iPad ve Mac modellerini es geçmişti. Gelen son rapora göre, Apple, bu ay içinde yeni iPad ve Mac modellerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyebilir. Bugün ise yapılan sızıntıyla, 2018 iPad Pro tasarımı sızdırıldı.

Apple'ın yeni iPad Pro tasarımı internete sızdı!

Yapılan sızıntıyla birlikte 12.9 inç‘lik yeni iPad Pro tasarımında önceki nesillerde bulunan Touch ID'nin kaldırıldığını görülüyor. Bunun yerine ilk defa iPhone X ile kullanıma sokulan Face ID‘nin kullanıcıları karşılayacağı bildirildi.

Yuvarlatılmış köşelere sahip 2018 iPad Pro, tasarımı ile de oldukça dikkat çekiyor. Yeni nesil tabletinde uçtan uca ekran kullanacak olan Apple, böylece ekran kasa oranını önceki nesil tabletlerine göre daha da artıracak.

Shiftdelete.net'in haberine göre yeni iPad Pro modellerinin uçtan uca ekran tasarımına sahip olacağı bugün paylaşılan raporlarla da yeniden ön plana çıkartıldı. Face ID için gerekli olan TrueDepth kamera sistemi ile gelecek olan yeni iPad Pro‘da iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile aynı Face ID sistemine sahip olacak. Ayrıca yeni iPad modelinin Face ID kurulum süreci ise iPhone X ile birebir aynı olacağı da paylaşılan raporlarda belirtiliyor.

Henüz yapılan bu sızıntılar hakkında Apple kanadından herhangi bir resmi açıklamanın yapılmasa da ilerleyen günlerde yeni iPad ve Mac modelleri hakkında daha fazla bilginin açığa çıkartılacağı tahmin ediliyor.

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Apple yeni ipad pro

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