Apple'ın yeni MacBook serisi iddialı geliyor

Hatırlayacağınız üzere Samsung'un 2022 yılında 52 farklı akıllı telefon modeli piyasaya süreceği ortaya çıkmıştı. Sadece bu bilgi bile rekabetin büyük oranda artmasına neden oldu. Apple ise iPhone'ların dışında dizüstü bilgisayar üzerinden de rekabet edecek gibi görünüyor.

YENİ MACBOOK'LAR İÇİN ÇALIŞIYOR

Ortaya çıkan son detaylara göre 2022 yılında şirketin giriş seviyesi MacBook Pro ve 4 farklı Mac hazırlığında olduğu ifade edildi. Bunları 2022 yılı içerisinde piyasaya sürecek ve kullanıma sunmuş olacak. Tanıtımdan hemen sonra piyasaya sürülerek satışların yapılması bekleniyor.

Apple ile ilgili ortaya atılan iddialara göre şirket kendi işlemcilerini kullanmaya devam edecek. ARM tabanlı M1 işlemciler ile birlikte şirket çok büyük bir hız kazanmıştı. Bu performansı daha fazla artırmak isteyen Apple'ın bu defa yeni işlemciler üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Şirketin MacBook cihazlar için kullanmayı tercih edeceği söylenen M2 işlemciler, iddialara göre 2022 model cihazlarda kullanılacak. Tanıtımı yapılırsa muhtemelen yeni MacBook Air bu işlemciye sahip olacak. Ayrıca "yeni bir giriş seviyesi MacBook Pro modeli geliyor" iddiaları da iyice güçlendi. Apple yeni MacBook serisi ile birlikte piyasa değerini de artırabilir.

Ortaya atılan iddialara göre şirket M2 işlemci ile birlikte yeni bir işlemci türü daha tanıtabilir. Ancak bu yeni işlemcilerin eskisine göre çok daha performanslı olması bekleniyor. Böylece Apple eskisinden daha hızlı ve performanslı çalışan cihazlar üretecek.

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