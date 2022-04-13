Apple'ın yeni saati buna sahip olabilir! Olmaz diyenler var ama gerçekleşme ihtimali yüksek

Apple, iPhone'ların yanı sıra Apple Watch akıllı saat modellerini de tanıtarak kendi ekosistemini kurmak için kayda değer bir adım atmıştı. Tıpkı iPhone modellerinin gelişimi gibi, ilk Apple Watch modelinden sonra çıkan Apple Watch modelleri de zamanla gelişti ve farklı özellikler kazandı. Apple, Apple Watch serisinin son ürününü ise Apple Watch Series 7 olarak piyasaya sürdü. Ancak Apple Watch Series 7'nin piyasaya sürülmesinden hemen sonra gözler Apple Watch Series 8'nin özelliklerine çevrildi. Çünkü kimileri tarafından Apple Watch Series 7'nin kare bir tasarıma ve çok daha farklı özelliklere sahip olması bekleniyordu. Ancak bu beklentiler bir sonraki modele, Apple Watch Series 8'e kalmıştı. Bu yüzden Apple Watch Series 8 için gelen iddiaların ardı arkası kesilmedi ve kesilmiyor da. Hatta son zamanlarda artıyor. Bu iddialardan biri ise oldukça dikkat çekici görünüyor.

APPLE, YENİ AKILLI SAATİNE EKLEMEYİ PLANLIYOR

O iddiaya göre, Apple Watch Series 8, bir vücut ısısı sensörüne sahip olabilir. Şirketin başlangıçta aile planlamasına yardımcı olmak için tasarlanan özellikle bu yıl Apple Watch'a bir vücut ısısı sensörü eklemeyi planladığı öne sürülüyor. Gelecekteki Apple Watch modellerinin, bir kullanıcının vücut ısısının normalden daha yüksek olup olmadığını belirleyebileceği de iddia ediliyor.

KÖTÜ HABER! TANSİYON ÖLÇÜMÜ, ŞEKER ÖLÇÜMÜ...

Tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi sağlık özelliklerinin ise bu yıl çıkacak Apple Watch Series 8'e eklenmeyeceğinin üzerinde duruluyor. Bu özellikler bir veya birkaç yıl sonra çıkacak modellere eklenebilir. Ancak Apple'ın Apple Watch ve iPhone'a yeni kadın sağlığı özelliklerini, buna ek olarak iPhone'un Sağlık uygulamasına yeni uyku, fitness ve ilaç yönetimi özelliklerini yakın zamanda getirmeye çalıştığı söylenenler arasında.

Bu iddiaların doğruluğu kanıtlanmış değil. Ancak olmaz diyenler olsa da gerçekleşme ihtimalleri yüksek görülüyor. Yine de Apple'ın bu konuda resmi bir açıklaması bulunmuyor.

APPLE WATCH SERIES 8 TANITIM TARİHİ! EĞER TAKVİMİNDEN ŞAŞMAZSA...

Peki Apple Watch Series 8 ne zaman çıkacak? Eğer Apple, her zamanki takvimine bağlı kalırsa, eylül ayında Apple Watch Series 8 ile tanışma ihtimalimiz yüksek. Üstelik bu yıl Apple'ın bir veya iki değil, üç akıllı saat modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Eğer iddialar doğruysa bunlar;

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE

Apple Watch'ın zorlu şartlara yönelik bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Yine de tüm detayları önceden yakalayabilmek adına gözümüz Apple'ın paylaşacağı bilgilerde olacak.



