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Apple'ın yol haritası ortaya çıktı! Yeni ürünler geliyor: "M2 Extreme" meraklandırdı

27.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Gurman, Apple'ın ürün yol haritasını ortaya çıkardı. Gurman'a göre Apple yeni önümüzdeki dönemde oldukça dikkat çekici ürünlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Gurman'ın bahsettiği "M2 Extreme" adı da teknoloji gündemini takip edenleri oldukça meraklandırıyor.

Apple'ın yol haritası ortaya çıktı! Yeni ürünler geliyor: "M2 Extreme" meraklandırdı

Yeni ürünler çıkartmak üzere çalışmalarını sürdüren Apple'ın yol haritası belli olmuş olabilir. Şu sıralar iPhone 14 modellerini hazırlamakla meşgul olduğu düşünülen teknoloji devinin önümüzdeki dönemde tanıtılabileceği ürünler sıralandı. Buna göre, Apple'ın haritasında yeni M serisi çipler, yeni Mac modelleri ve daha fazlası var.

APPLE'DAN YENİ ÜRÜNLER GELECEK! İŞTE BAHSEDİLENLER

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın ürün yol haritasını ortaya çıkardı. Tahminlere göre Apple'dan M2 ve M2 Pro yongalarına sahip yeni Mac mini modelleri, M2 Pro ve M2 Max yongalarına sahip yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve M2 Ultra ve "M2 Extreme" yongalarına sahip yeni bir Mac Pro gelecek.

M2 Extreme modelinin 4 tane M2 Ultra'nın bir araya getirilmesiyle oluşturulabileceği söyleniyor. Bu da oldukça ilginç görünüyor.

Gurman, M2 serisi Mac'lerin ardından gelecek ilk M3 serisi Mac'lerin güncellenmiş bir 13 inç MacBook Air, tamamen yeni bir 15 inç MacBook Air, yeni bir iMac ve potansiyel olarak "hala erken geliştirme aşamasında" olan yeni bir 12 inç MacBook olacağına yönelik tahminde bulundu.

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Ünlü teknoloji yazarı, Apple'ın A14 çipli yeni bir Apple TV, Apple Watch Series 8'de de bulunan S8 çipli yeni bir HomePod, M2 çipe ve 16GB RAM'e sahip olabilecek bir AR / VR başlık da dahil olmak üzere bu yılın ilerleyen zamanlarında ve sonrasında piyasaya sürülebilecek birkaç ek cihaz geliştirdiğini söyledi. Bunun dışında M2 çipli iPad Pro modelleri, A14 çipli ve USB-C bağlantı noktasına sahip yeni iPad, yeni AirPods Pro beklentileri de mevcut.

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Gurman'a yeni HomePod boyut açısından orijinaline daha yakın olacak ve üstünde güncellenmiş bir ekran yer alacak.

S8 çipinin bir sonraki Apple Watch SE'de de kullanılabileceğini söyleyen yazar, Apple'dan önümüzdeki iki yıl içinde 14 inç ila 15 inç ekranlı daha büyük bir iPad modeli beklediğini de tekrarladı.

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