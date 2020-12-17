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Apple’ın yüzü iPhone 12 ile gülüyor

17.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
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Apple’ın yüzü iPhone 12 ile gülüyor

Nikkei’nin raporuna göre güçlü iPhone 12 talebi, Apple’ın 2021 iPhone üretim planlarını yüzde 20 ila yüzde 30 oranında artırmasına neden oldu.

Nikkei; Apple’ın gelecek yılın ilk yarısında planlanan toplam iPhone 12 üretiminin yıllık bazda neredeyse yüzde 30 arttığını ve ilk tam yıllık üretim hedeflerinin yüzde 20 artarak 230 milyon telefona ulaştığını söylüyor.

Nikkei Asia, Apple’ın 2021’in ilk yarısında 96 milyona kadar iPhone üretmeyi planladığını öğrendi. Bu, salgının ortasında şirketin ilk 5G telefonlarına olan talebin artmasının ardından yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.

Cupertino merkezli teknoloji devi, tedarikçilerden en son 12 serisi ve daha eski 11 ve SE dahil olmak üzere 95 milyon ila 96 milyon model üretmelerini istedi.

İŞTE APPLE'IN 2021 PLANI

Apple’ın tedarikçileriyle paylaştığı kesin olmayan tam yıllık tahmin, 2021’de hem eski hem de yeni modeller de dahil olmak üzere firmanın 230 milyon iPhone üretmeyi planladığını gösteriyor. Bu, 2019’a göre yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor.

Ancak hedef düzenli olarak gözden geçirilecek ve tüketici talebindeki herhangi bir değişikliğe yanıt olarak revize edilecek.

Akıllı telefon yükseltme döngüleri uzamaya devam ettikçe iPhone satışları son yıllarda azaldı. Ancak önerilen tam yıllık hedef, iPhone üretiminin 2015'teki seviyelerine dönmesini sağlayacak.

Apple’ın önümüzdeki yıl bu tür satış seviyelerine ulaşmasını bekleyen rapor, mevcut serinin popülaritesi hakkında çok şey söylüyor. Tüm yıl elbette gelecek yılın modellerini içerecek. Ancak analistler şu anda orada dramatik bir şey beklemiyorlar.

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Ming-Chi Kuo’nun yakın tarihli bir raporu, önümüzdeki yıl iPhone lansmanının geleneksel eylül zaman dilimine dönmesinin beklendiğini söylüyor.

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