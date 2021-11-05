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Apple'ın yüzü MacBook satışları ile gülüyor!

05.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple şirketi, 2021 yılının 3. çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 10 artışla 6,5 ​​milyon MacBook satmayı başardı.

Apple'ın yüzü MacBook satışları ile gülüyor!

Bu arada, analizi yapan şirket, Chromebook satışlarının pandeminin başlamasından bu yana ilk kez düştüğünü bildirdi. Genel olarak dizüstü bilgisayar satışları, büyük ölçüde ticari ve eğitim satışları nedeniyle geçen yıla göre yüzde sekiz artarak 66,8 milyon adede ulaştı.

Strategy Analytics‘e göre, buna kısmen “MacBook Air ve oyun notebookları gibi premium ürünlerdeki daha yüksek indirimler” yardımcı oldu. Bileşen kıtlığı ile fiyatları yükselten ve bazı gecikmelere neden olan yüksek maliyetler olmasaydı satışlar daha da yüksek olabilirdi. Lenovo, HP, Dell ve ASUS’un ilk beşi tamamladığı listede, 15,3 milyon adet sevkıyatla dördüncü çeyrekte Apple üst üste satış listesinin başında yer aldı.

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IDC’ye göre Chromebook ve tablet satışları pek iyi gitmedi. Chromebook satışları, büyük ölçüde eğitim pazarındaki “doygunluk” sayesinde, bir önceki yıla göre yüzde 29,8 düşüşle 6,5 milyon adede geriledi. Firma, “Birçok okul ve hükümet, uzaktan eğitim için cihaz sağlamak için bütçelerini boşa harcadı ve hatta tüketiciler bile 2020’de agresif bir şekilde öğrenim için cihazları satın aldı” dedi. Lenovo, Chromebook’lar için satış listesinin zirvesinde bir kez daha yer aldı ve onu Acer, Dell, HP ve Samsung izledi.

Tablet satışları, azalan talep ve sınırlı arz nedeniyle yüzde 9.4 yavaşlayarak 42.3 milyon adede ulaştı.

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Apple
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