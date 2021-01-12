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Apple iOS 12.5.1 güncellemesini eski iPhone modelleri için yayınladı!

12.01.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Apple iOS 12.5.1 güncellemesini eski iPhone modelleri için yayınladı!

Apple, eski iPhone modelleri için iOS 12.5.1 güncellemesini indirmeye açtı. Geçtiğimiz ay iOS 12.5 güncellemesini iPhone 5s ve iPhone 6 gibi eski iPhone ve iPad modellerine gönderen Apple, şimdi ise iOS 12.5.1'i yayınlayarak Kovid-19 Maruz Kalma Bildirimleri özelliğini tekrar ele aldı.

Apple iOS güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Son olarak iOS 14.3 güncellemesini yayınlayan, iOS 14.4 beta güncellemesini ise geliştiricilere açan Cupertinolu şirket, eski iPhone ve iPad modellerini de unutmuş değil. Geçtiğimiz ay iOS 12.5 güncellemesini eski iPhone ve iPad modelleri için yayınlayan Apple, şimdi ise bu modellere yeni bir güncelleme daha gönderdi.

iOS 12.5.1 YAYINLANDI

iOS 12.5 güncellemesini eski iPhone ve iPad modellerine gönderen Apple, şimdi iOS 12.5.1 güncellemesini yayınladı. Yayınlanan güncelleme, eski iPhone ve iPad modellerine pek bir yenilik getirmiyor, daha çok hata düzeltmeleri içeriyor. Bu hata düzeltmeleri, Apple'ın koronavirüse özel geliştirdiği Kovid-19 Maruz Kalma Bildirimleri özelliğini hedef alıyor. Bunun dışında güncelleme hakkında başka bir detay mevcut değil.

iOS 12.5.1

KOVID-19 MARUZ KALMA BİLDİRİMLERİ NEDİR?

Kovid-19 Maruz Kalma Bildirimleri özelliği, şimdilik Türkiye'de kullanılamasa da koronavirüse yakalanan bir kişi ile temas edilmesi durumunda Bluetooth teknolojisi aracılığıyla kullanıcıları uyarıyor ve sosyal mesafe aşıldığında kullanıcıya bunu bildiriyor. 3. parti uygulamalar da maruz kalma bildirimlerini kullanabiliyor. iOS 12.5 güncellemesi ile iPhone 5s ve iPhone 6 gibi eski iPhone modellerine eklenen özellik, iOS 12.5.1 sürümüyle bazı hatalarından arındırılmış durumda.

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İŞTE İOS 12.5.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN MODELLER

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPod touch 6. nesil
  • iPad Air
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
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