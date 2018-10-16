Apple iOS 12 Beta 4'ü yayınladı! Peki iOS 12 Beta 4 sürümünde neler var?

Güncellemenin teknik detayları henüz açıklanmadı, ancak iOS 12 Beta 4 ile sunulan bir yenilik görünmüyor. Yaklaşık 200 MB’lık bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları ile geliyor.

iOS 12.1 Beta 4 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için tahmin edebileceğiniz gibi cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise cihazınızda geliştirici profili kullanmak.

