Apple, iOS 12 güncellemesi için tarih verdi

Apple, yeni iPhone modellerini tanıttığı etkinlikte yeni yazılımlarının ne zaman yayınlanacağını da açıkladı. Uzun süredir Beta aşamasında olacak iOS 12 güncellemesi için Cupertinolu firma nihayet net bir tarih verdi. Apple’ın açıklamasına göre; iOS 12 belirlenmiş modellere 17 Eylül 2018 tarihinde indirime sunulacak.
GM sürümünü bugün yayınlayan Apple’ın, iOS 12 için kendi Beta rekorunu kırması bu sürümün çok stabil olacağının sinyallerini veriyor.
iPhone 5s’ten bu zamana kadar çıkan tüm iPhone modellerine iOS 12 sunarak rakiplerine soğuk su içittirecek olan Apple, umarız karşımıza buglar ile dolu bir sürüm ile çıkmaz.
iOS 12 güncellemesi hangi modellere geliyor?
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil
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