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Apple, iOS 12 güncellemesi için tarih verdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:20 | Son Güncelleme

Biz de sizler için iOS 12 alacak tüm modelleri ve güncellemenin yayınlanacağı tarihi bir araya getiriyoruz. Bakalım iOS 12 güncellemesi iPhone’unuza gelecek mi?

Apple, iOS 12 güncellemesi için tarih verdi

Apple, yeni iPhone modellerini tanıttığı etkinlikte yeni yazılımlarının ne zaman yayınlanacağını da açıkladı. Uzun süredir Beta aşamasında olacak iOS 12 güncellemesi için Cupertinolu firma nihayet net bir tarih verdi. Apple’ın açıklamasına göre; iOS 12 belirlenmiş modellere 17 Eylül 2018 tarihinde indirime sunulacak.

GM sürümünü bugün yayınlayan Apple’ın, iOS 12 için kendi Beta rekorunu kırması bu sürümün çok stabil olacağının sinyallerini veriyor.

iPhone 5s’ten bu zamana kadar çıkan tüm iPhone modellerine iOS 12 sunarak rakiplerine soğuk su içittirecek olan Apple, umarız karşımıza buglar ile dolu bir sürüm ile çıkmaz.

iOS 12 güncellemesi hangi modellere geliyor?

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air 
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple güncelleme

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