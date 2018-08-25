Apple, iOS 12 için geri sayımı başlattı

WWDC 18 etkinliğinde tanıtılan iOS 12 sürümünün testlerine başlayan Apple, bu sürüm için geri sayımı resmen başlattı. Eylül ayındaki iPhone’ların tanıtılacağı etkinlik sonrası yayınlanacak olan iOS 12 için bugün sona gelindi. Cupertino merkezli firma geliştiricilerinin karşısına iOS 12’nin son beta sürümü olan iOS 12 Beta 9 ile çıktı.

Bildiğiniz gibi iOS 12 ile Apple yenilikten çok stabiliteye önem vereceğini açıklamıştı. Ancak yine de firma bir takım yenilikleri kullanıcılar ile buluşturacak. Bu yenilikler arasında 32 kişiye kadar yapılabilecek olan FaceTime görüşmeleri yer alıyordu. Ancak Apple, bu özelliği son beta sürümü ile kaldırdı.

Grup FaceTime özelliği iOS 12’nin diğer sürümlerinde kullanıma sunulacak gibi görünüyor. Performans ve stabilite sorunlarını çözmek için yayınlanan Beta 9 güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi yüklemeden önce iPhone’unuzun şarjının yüzde 70’den fazla olması ve iTunes üzerinden yedek almanız gerektiğini belirtelim.