Apple, iOS 13.4'ü alamayan iPhone'lar için iOS 12.4.6'yı yayınladı!

Apple iOS 13.4'ü 24 Mart akşamı saat 20:00 sularında Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına açtı. Bu saatten itibaren kullanıcılar büyük bir hızla yeni iOS güncellemesini indirmeye başladılar. Fakat her iPhone kullanıcısı bu kadar şanslı değildi. iOS 13.4 bir yana iOS 13'e geçemeyen iPhone kullanıcıları vardı. Nitekim, onlar da Apple tarafından iOS 12.4.6'ya güncellendi.

ESKİ İPHONE MODELLERİ İÇİN İOS 12.4.6 ÇIKTI

Apple, iOS 12'de bıraktığı ve bir daha güncelleme vermeyeceği iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.4.6 güncellemesini yayınladı. iOS 12.4.6 güncellemesi herhangi bir yenilik içermiyor, sadece güvenlik yamalarıyla geliyor. Böylece eski iPhone modelleri günümüz şartlarına karşı daha güvenli oluyor.

İOS 12.4.6 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

Apple'a göre iOS 12.4.6 güncellemesi, her bildirimi gelmiş iPhone ve iPad kullanıcısının yapması gereken bir güncelleme. iOS 12.4.6 güncellemesi alan modeller ise şöyle:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch (6. nesil)

iPad Air (1. nesil)

iPad mini 2 ve iPad mini 3

