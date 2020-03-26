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Apple, iOS 13.4'ü alamayan iPhone'lar için iOS 12.4.6'yı yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.4 güncellemesini geçtiğimiz gün yayınladı fakat her iPhone modeli iOS 13.4 güncellemesini alamadı. Apple, iOS 12.4'te kalan iPhone modellerini de güvenlik sorunları ortaya çıkmasın diye iOS 12.4.6'ya güncelledi.

Apple, iOS 13.4'ü alamayan iPhone'lar için iOS 12.4.6'yı yayınladı!

Apple iOS 13.4'ü 24 Mart akşamı saat 20:00 sularında Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına açtı. Bu saatten itibaren kullanıcılar büyük bir hızla yeni iOS güncellemesini indirmeye başladılar. Fakat her iPhone kullanıcısı bu kadar şanslı değildi. iOS 13.4 bir yana iOS 13'e geçemeyen iPhone kullanıcıları vardı. Nitekim, onlar da Apple tarafından iOS 12.4.6'ya güncellendi.

ESKİ İPHONE MODELLERİ İÇİN İOS 12.4.6 ÇIKTI

Apple, iOS 12'de bıraktığı ve bir daha güncelleme vermeyeceği iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.4.6 güncellemesini yayınladı. iOS 12.4.6 güncellemesi herhangi bir yenilik içermiyor, sadece güvenlik yamalarıyla geliyor. Böylece eski iPhone modelleri günümüz şartlarına karşı daha güvenli oluyor.

ios 12.4.6

İOS 12.4.6 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

Apple'a göre iOS 12.4.6 güncellemesi, her bildirimi gelmiş iPhone ve iPad kullanıcısının yapması gereken bir güncelleme. iOS 12.4.6 güncellemesi alan modeller ise şöyle:
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPod touch (6. nesil)
iPad Air (1. nesil)
iPad mini 2 ve iPad mini 3

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