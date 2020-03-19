Apple iOS 13.4'ün çıkış tarihini açıkladı! İşte iOS 13.4'ün çıkış tarihi

Apple iOS 14 üzerindeki çalışmalarını sürdürürken bir yandan da iPhone'larda kullanılan mevcut iOS sürümü için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda geliştiriciler için uzun zamandır beta sürümler çıkartan Apple, geçtiğimiz gün iOS 13.4 GM (Golden Master) sürümünü yayınladı. Bu GM takısı, iOS 13.4'ün son beta sürümü demek.

İŞTE İOS 13.4'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ

Paylaşılan bilgilere göre iOS 13.4 24 Mart'ta indirilmeye sunulacak. iOS 13.4 ile birlikte iPadOS 13.4 ve WatchOS 6.2 de Apple tarafından yayınlanacak.

İOS 13.4 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple'ın daha önceki güncellemelerinden yola çıkarsak, iOS 13.4 güncellemesinin 24 Mart saat 20:00'da yayınlanması bekleyebiliriz. Tabi muhtemel sorunlardan veya yoğunluktan dolayı iOS 13.4'ün indirilmesi uzun sürebilir. Peki iOS 13.4'ü alacak iPhone modelleri neler?

İOS 13.4 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ