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Apple iOS 13.6 beta ile hastalık belirtilerinizi analiz edecek!

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Apple iOS 13.6 beta ile hastalık belirtilerinizi analiz edecek!

Apple iOS 13.6 beta'yı geçtiğimiz günlerde yayımladı. Apple'ın iOS 13.6 beta güncellemesinde sağlık uygulamasına 'belirtiler' adı altında bir sekme eklediği fark edildi. Bu sekme sayesinde Apple hastalığınıza dair çözümler üretecek.

Apple iOS 13 güncellemelerine kaldığı yerden devam ediyor. Dün gece yayınlanan iOS 13.6 beta 2 sürümü de bunun bir örneği. Beta güncellemeleri her ne kadar daha çok geliştiriciler için olsa da, bir sonraki kararlı iOS güncellemesinde gelecek yenilikleri bizlere göstermesi açısından oldukça önemliler. iOS 13.6 beta sürümünü inceleyenler, tam da bu amaçla yola çıktılar ve Apple'ın iOS 13.6'da sağlık sekmesine bir dizi yenilikler getirdiğini fark ettiler.

APPLE SAĞLIK UYGULAMASINA BELİRTİLER SEKMESİNİ GETİRDİ

iOS 13.6 beta sürümünün en dikkat çeken yeniliği otomatik güncellemeler için bir seçenek sunulması. Bu seçenek sayesinde sistem güncellemelerinin otomatik olarak indirilmesinin önüne geçilebiliyor. Fakat güncellemenin çok daha önemli bir yenilik getirdiği sonradan anlaşıldı. O yeniliğe göre, Apple iOS 13.6 ile birlikte Apple sağlık uygulamasına belirtiler adında bir sekme ekledi.

YAŞANAN BELİRTİLER EKLENECEK

Apple sağlık uygulaması belirtiler sekmesi ile birlikte, Apple iPhone kullanıcıları, yaşadıkları rahatsızlıklara dair belirtileri buraya ekleyebilecek. Burada kullanıcılara baş dönmesi, mide bulantısı, öksürme gibi seçenekler de sunan Apple, kullanıcılarını profesyonel kişilerle iletişim kurmaya yönlendirecek. Böylece şirket, hastalıkların teşhisinde dijital ama önemli bir rol oynayacak.

Apple iOS 13.6 belirtiler

SEBEBİ KORONAVİRÜS MÜ?

Apple'ın belirtiler sekmesini eklemesi şüphesiz güzel bir hareket. Bunun koronavirüs salgını nedeniyle eklenmiş olabileceği de düşünülüyor. Böylece koronavirüs belirtisi görünen bir kişi, Apple sağlık uygulamasını kullanarak sağlık ekipleriyle kolayca iletişime geçebilir ve koronavirüs teşhisleri hızlanabilir. Apple'ın iOS 13.6 kararlı güncellemesini ne zaman yayınlayacağı ise bilinmiyor.

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