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Apple iOS 14.4.2'yi imzalamayı durdurdu! Artık geri dönüş yok

04.05.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'dan iOS 14.4.2 için beklenen karar geldi. iPhone'lar için iOS 14.5 ve iOS 14.5.1 güncellemesini arka arkaya yayınlayan teknoloji devi, iOS 14.4.2'yi imzalamayı bıraktı.

Apple iOS 14.4.2'yi imzalamayı durdurdu! Artık geri dönüş yok

iOS güncellemeleri iPhone cihazlarına yeni özellikler getiriyor, aynı zamanda hataları düzeltiyor. iOS 14.5 güncellemesi de tıpkı böyle bir güncellemeydi. Apple, iOS 14.5 ile birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini kullanıcılara sundu ve kullanıcıların uygulamalar üzerindeki denetimini artırdı. Fakat iOS 14.5 ile birlikte gelen Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğinde bir sorun yaşandı ve Apple bu sorunu ortadan kaldırmak için iOS 14.5.1 güncellemesini yayınladı. Ancak aynı zamanda iOS 14.4.2 sürümünün sonu geldi.

APPLE'DAN iOS 14.4.2 KARARI

iOS 14.4.2, geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Gelen haberlere göre, iOS 14.5.1 sürümünün ve geçen haftaki iOS 14.5 sürümünün ardından Apple, 26 Mart'ta kullanıma sunulan iOS 14.4.2'yi imzalamayı durdurdu. Yani iPhone'unuzu iOS 14.5'e veya iOS 14.5.1'e güncellediyseniz artık iTunes üzerinden iOS 14.4.2 sürümüne dönmeniz mümkün değil.

Apple'dan iOS 14.4.2 kararı

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SÜRPRİZ OLMADI

Apple, müşterilerinin işletim sistemlerini güncel tutması adına yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı düzenli olarak durduruyor. Yani bu oldukça alışıldık bir durum.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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