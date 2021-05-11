Apple iOS 14.5'i imzalamayı durdurdu

iOS 14.5 güncellemesi, iOS 14 ilk çıktığından beri gelen en büyük ve en önemli güncellemelerden biriydi. Çünkü güncelleme, Apple ve Facebook'un arasını açan Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini beraberinde getirdi. Böylece uygulamalara kullanıcıları izleyebilmek için izin şartı getirildi. Fakat iOS 14.5 ile birlikte bu özellikte bir sorun yaşandı. Apple ise fazla beklemeden iOS 14.5.1 güncellemesini yayınladı ve hatayı giderdi. iOS 14.5'in hemen üzerine çıkan iOS 14.5.1 güncellemesi, Apple'ın iOS 14.5 sürümünün fişini çekmesine tabiri caizse önayak oldu.

APPLE, iOS 14.5 İÇİN KARARINI VERDİ

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iOS 14.5'i imzalamayı bıraktı. Yani iOS 14.5.1'e geçtiyseniz ve güncellemeden memnun kalmadıysanız, iTunes üzerinden iOS 14.5'e geri dönmeniz artık mümkün değil. Ancak bu şaşılacak bir durum da değil. Zira geçtiğimiz günlerde Apple, iOS 14.5 ve iOS 14.5.1'in çıkması üzerine iOS 14.4.2 sürümünü imzalamayı da durdurmuştu.

Apple, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı düzenli olarak durduruyor.

