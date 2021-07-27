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Apple, iOS 14.6'yı imzalamayı durdurdu

27.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 14.7 ve iOS 14.7.1 güncellemelerini birbiri ardına yollayan Apple, iOS 14.6'nın fişini çekti. Cupertinolu şirket, iOS 14.6'yı imzalamayı bıraktı. Eğer iPhone'unuzu iOS 14.7'ye veya iOS 14.7.1'e güncellediyseniz artık iOS 14.6'ya geri dönmeniz mümkün değil.

Apple, iOS 14.6'yı imzalamayı durdurdu

iOS 14.6 güncellemesi, Apple Watch ile iPhone kilidini açma, AirTag geliştirmeleri ve daha fazlasını ekleyen önemli bir güncellemeydi. Güncelleme, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini iPhone'lara getiren iOS 14.5 güncellemesinin hemen ardından gelmişti. Ancak Apple, geçtiğimiz hafta iOS 14.7'yi, dün akşam ise iOS 14.7.1'i yayınladı. Böylece iOS 14.6 güncellemesi için Apple önemli bir karar vermiş oldu.

APPLE iOS 14.6 İÇİN KARARINI VERDİ

Apple, iOS 14.6 güncellemesini imzalamayı durdurdu. iOS 14.6 artık Apple tarafından imzalanmadığından iOS 14.7'e veya iOS 14.7.1'e geçtiyseniz iTunes üzerinden iOS 14.6'ya geri dönmeniz mümkün değil. Ancak bu karar kimseyi şaşırtmıyor.

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DÜZENLİ OLARAK YAPIYOR

Apple'ın iOS 14.6 kararı kimseyi şaşırtmıyor.

Apple iOS 14.5'i imzalamayı durdurduApple iOS 14.5'i imzalamayı durdurdu

Çünkü şirket, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı düzenli olarak durduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
her güncellemeden sonra şarj dayanmıyor. adamlar akıllı, bataryan bitti zannedip seni bir üst modele satın almaya teşvik ediyor. güncelleme yapmayın

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