Apple, iOS 14.6'yı imzalamayı durdurdu

iOS 14.6 güncellemesi, Apple Watch ile iPhone kilidini açma, AirTag geliştirmeleri ve daha fazlasını ekleyen önemli bir güncellemeydi. Güncelleme, Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini iPhone'lara getiren iOS 14.5 güncellemesinin hemen ardından gelmişti. Ancak Apple, geçtiğimiz hafta iOS 14.7'yi, dün akşam ise iOS 14.7.1'i yayınladı. Böylece iOS 14.6 güncellemesi için Apple önemli bir karar vermiş oldu.

APPLE iOS 14.6 İÇİN KARARINI VERDİ

Apple, iOS 14.6 güncellemesini imzalamayı durdurdu. iOS 14.6 artık Apple tarafından imzalanmadığından iOS 14.7'e veya iOS 14.7.1'e geçtiyseniz iTunes üzerinden iOS 14.6'ya geri dönmeniz mümkün değil. Ancak bu karar kimseyi şaşırtmıyor.

DÜZENLİ OLARAK YAPIYOR

Apple'ın iOS 14.6 kararı kimseyi şaşırtmıyor.

Çünkü şirket, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı düzenli olarak durduruyor.

