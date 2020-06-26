Apple iOS 14 Beta'yı yayınladı, TikTok'un güvenlik açığı ortaya çıktı!

iOS 14 geçtiğimiz günlerde Apple tarafından resmi olarak tanıtıldı. Tanıtım sonrası iOS 14'ün ilk beta sürümü geliştirici profili olanlara sunuldu. iOS 14 Beta 1'i yükleyen kullanıcılar, iOS 14'ün yeniliklerini keşfetmeye başlattı. Ancak keşfedilen yeniliklere güvenlik açıkları da eşlik etti. Açığı bulunan uygulamalardan biri ise herkesin şikayet ettiği ama kullanım oranı her geçen gün yükselen TikTok'tu.
TikTok'u iOS 14 Beta 1'de deneyen kullanıcılar, TikTok'un iPhone'ların panoya kopyalanan metinlerini okumaya çalıştığını bildirdi. Paylaşılanlara göre kullanıcılar, bir metin kopyaladıklarında iOS 14 ile gelen yeni gizlilik uyarısı bildirim yollamaya başladı. Bu bildirimler de TikTok'un iPhone panosuna eriştiğine dair bir ibare yer alıyordu. Yani TikTok arka planda kullanıcıların kopyaladıkları metni okumaya çalışıyordu. Birkaç saniyede bir kendini tekrar eden bu durum iOS 14 kullanmaya başlayan TikTok kullanıcılarını deyim yerindeyse alarma geçirdi. Yaşananlara TikTok ise bir açıklama ile cevap verdi.
Hey @tiktok_us, why do you paste from my clipboard every time I type a LETTER in your comment box? Shout out to iOS 14 for shining a light on this HUGE invasion of privacy. inb4 they say it was a "bug" pic.twitter.com/MHv10PmzZS— Maxel (@MaxelAmador) June 25, 2020
iOS 14 ile güvenlik açığı ortaya çıkartılan TikTok, yaptığı açıklama ile söz konusu güvenlik açığının App Store üzerinden yayınlanan güncellemeyle kapatıldığını duyurdu. Ancak bu açıklama kullanıcıların endişesini tam olarak gidermiş değil. Zira,Telegraph'ın paylaştığına göre iPhone'larda panoya erişebilen daha birçok uygulama mevcut.
iPhone metin panosuna ulaşmaya çalışan uygulamalardan bazıları ise AccuWeather, AliExpress ve Call of Duty: Mobile gibi popüler uygulamalardan oluşmakta. TikTok'un güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından onların da yeni bir güncelleme yayınlayıp, panoyu izinsiz kullanmayı bırakmaları muhtemel.
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