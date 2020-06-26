Apple iOS 14 Beta'yı yayınladı, TikTok'un güvenlik açığı ortaya çıktı!

iOS 14 geçtiğimiz günlerde Apple tarafından resmi olarak tanıtıldı. Tanıtım sonrası iOS 14'ün ilk beta sürümü geliştirici profili olanlara sunuldu. iOS 14 Beta 1'i yükleyen kullanıcılar, iOS 14'ün yeniliklerini keşfetmeye başlattı. Ancak keşfedilen yeniliklere güvenlik açıkları da eşlik etti. Açığı bulunan uygulamalardan biri ise herkesin şikayet ettiği ama kullanım oranı her geçen gün yükselen TikTok'tu.

TİKTOK İPHONE PANOSUNA ERİŞİYORMUŞ

TikTok'u iOS 14 Beta 1'de deneyen kullanıcılar, TikTok'un iPhone'ların panoya kopyalanan metinlerini okumaya çalıştığını bildirdi. Paylaşılanlara göre kullanıcılar, bir metin kopyaladıklarında iOS 14 ile gelen yeni gizlilik uyarısı bildirim yollamaya başladı. Bu bildirimler de TikTok'un iPhone panosuna eriştiğine dair bir ibare yer alıyordu. Yani TikTok arka planda kullanıcıların kopyaladıkları metni okumaya çalışıyordu. Birkaç saniyede bir kendini tekrar eden bu durum iOS 14 kullanmaya başlayan TikTok kullanıcılarını deyim yerindeyse alarma geçirdi. Yaşananlara TikTok ise bir açıklama ile cevap verdi.