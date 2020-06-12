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Apple iOS 14'ün tanıtılacağı WWDC 2020 etkinliğinin detaylarını duyurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 16:47 | Son Güncelleme

Apple WWDC 2020 (2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinin programını paylaştı. Apple'ın koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştireceği ve iPhone'lar için iOS 14'ü tanıtacağı WWDC 2020 görünüşe göre oldukça dolu geçecek.

Apple iOS 14'ün tanıtılacağı WWDC 2020 etkinliğinin detaylarını duyurdu!

Apple iOS 14 için artık son hazırlıklarını yapıyor. Takvimler 22 Haziran'ı yani gösterdiğinde Apple iOS 14'ü kamuoyuyla paylaşacak. Apple bildiğiniz gibi, birçok firma kadar planlı ve programlı olarak hareket eden şirket. Bu yüzden WWDC 2020 (2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği öncesi Apple, bize neyin ne zaman gerçekleşeceğini anlatan bir duyuru yapmış durumda.

ÖNCE İOS 14 ETKİNLİĞİ VAR

Apple'ın 'bu zamana kadarki en büyük geliştirici konferansı' diyerek bahsettiği WWDC 2020, Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre ''Special Event Keynote'' ile başlayacak. 22 Haziran Pazartesi günü TSİ 20:00'da başlayacak Special Event Keynote'da iOS 14, iPadOS 14, MacOS, Watch OS ve tvOS güncellemelerini görücüye çıkartması bekleniyor. Bu etkinlik Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi ve Apple TV uygulamasından takip edilebilecek. Bir Apple cihazına sahip değilseniz de hiç endişe etmenize gerek yok. Zira yayın YouTube ve Apple resmi sitesi üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

GELİŞTİRİCİLERE BİRE BİR ANLATACAKLAR

Special Event Keynote'un ardından ''Platforms State of the Union'' denilen toplantı gerçekleştirilecek. Burada geliştiricilere, gelen güncellemeler hakkında detaylı bilgiler verilecek. Bu etkinliği ise YouTube'dan izlemek mümkün olmayacak. Sadece Apple Developer uygulamasını indirenler ve Apple Developer web sitesi üzerinden giriş yapanlar bu özel toplantıyı izleyebilecek. Bu gibi toplantılar Apple'ın dediğine göre 26 Haziran gününe kadar 100'den fazla kez düzenlenecek ve aynı platformlardan canlı yayınlanacak. Apple WWDC 2020'nin bir parçası olarak Apple Developer Forums'un tanıtımını da yapacak.

Dünya Geliştiriciler Konferansı

APPLE DEVELOPER FORUMS GELİYOR

Apple Developer Forums, paylaşılan bilgilere göre 1000'den fazla Apple mühendisine ev sahipliği yapacak ve 18 Haziran tarihinde bizzat Apple tarafından açıklanacak. WWDC 2020 ile birlikte aktif olacak bu forum sayesinde geliştiriciler ve Apple mühendisleri çok daha kolay bir şekilde iletişime geçebilecek.

WWDC 2020 ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

WWDC 2020 etkinliğinin tamamını izlemek, 26 Haziran'a kadar Apple'ın duyuracağı tüm yeniliklerden ve aktaracağı tüm bilgilerden haberdar olabilmek için yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlardan ilki mühendislik oturumlarına kaydolmak ve daha sonra Apple Developer uygulamasını indirmeleri şart. Eğer bir geliştirici değilseniz ve sadece iOS 14 tanıtımını izlemek istiyorsanız, 22 Haziran akşamı YouTube'u ve Apple'ın resmi sitesini kullanabilirsiniz.

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