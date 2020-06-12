Apple iOS 14'ün tanıtılacağı WWDC 2020 etkinliğinin detaylarını duyurdu!

Apple iOS 14 için artık son hazırlıklarını yapıyor. Takvimler 22 Haziran'ı yani gösterdiğinde Apple iOS 14'ü kamuoyuyla paylaşacak. Apple bildiğiniz gibi, birçok firma kadar planlı ve programlı olarak hareket eden şirket. Bu yüzden WWDC 2020 (2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği öncesi Apple, bize neyin ne zaman gerçekleşeceğini anlatan bir duyuru yapmış durumda.

ÖNCE İOS 14 ETKİNLİĞİ VAR

Apple'ın 'bu zamana kadarki en büyük geliştirici konferansı' diyerek bahsettiği WWDC 2020, Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre ''Special Event Keynote'' ile başlayacak. 22 Haziran Pazartesi günü TSİ 20:00'da başlayacak Special Event Keynote'da iOS 14, iPadOS 14, MacOS, Watch OS ve tvOS güncellemelerini görücüye çıkartması bekleniyor. Bu etkinlik Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi ve Apple TV uygulamasından takip edilebilecek. Bir Apple cihazına sahip değilseniz de hiç endişe etmenize gerek yok. Zira yayın YouTube ve Apple resmi sitesi üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

GELİŞTİRİCİLERE BİRE BİR ANLATACAKLAR

Special Event Keynote'un ardından ''Platforms State of the Union'' denilen toplantı gerçekleştirilecek. Burada geliştiricilere, gelen güncellemeler hakkında detaylı bilgiler verilecek. Bu etkinliği ise YouTube'dan izlemek mümkün olmayacak. Sadece Apple Developer uygulamasını indirenler ve Apple Developer web sitesi üzerinden giriş yapanlar bu özel toplantıyı izleyebilecek. Bu gibi toplantılar Apple'ın dediğine göre 26 Haziran gününe kadar 100'den fazla kez düzenlenecek ve aynı platformlardan canlı yayınlanacak. Apple WWDC 2020'nin bir parçası olarak Apple Developer Forums'un tanıtımını da yapacak.