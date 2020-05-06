Apple iOS 14'ün tanıtılacağı WWDC 2020'nin tarihini açıkladı!

Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) Apple için oldukça büyük önem arz ediyor. Zira Apple, iPhone'ların yeni iOS sürümlerini WWDC 2020 etkinliğinde görücüye çıkartıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi gelenek bozulmayacak, Apple dünyanın dört bir yanından binlerce geliştirici ile bir araya gelecekti. Fakat koronavirüs salgını WWDC 2020 etkinliğini de vurdu. Böylesine büyük bir toplantının salgın açısından tehlike yaratması neticesinde, Apple etkinliğin sanal olarak düzenlenmesine karar verdi. Apple ise bugün etkinliğin detaylarını ve düzenleneceği tarihi ilk kez paylaştı.

İŞTE WWDC 2020'NİN TARİHİ!

Apple'ın WWDC 2020 açıklamasına göre etkinlik 22 Haziran Pazartesi günü online kanallar aracılığıyla düzenlenecek. Etkinliğe katılım ise tamamen ücretsiz olacak. Hatırlatmakta fayda var; Apple önceki WWDC etkinliklerine katılım için 1.600 dolar talep ediyordu. Peki Apple etkinlikte ne tanıtacak?

Apple'ın etkinlikte yeni bir cihaz tanıtması olası görünmüyor. Etkinliğin şuana kadar bilinen tek yıldızı iOS 14 olacak. Daha önce sızıntılarda karşımıza çıkan iOS 14, 22 Haziran günü itibariyle resmi olarak tanıtılacak. iOS 14'ü iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi yeni nesil iPhone modelleri dışında, iPhone 6s gibi eski modeller de alacak.

HANGİ İPHONE MODELLERİ İOS 14'E GÜNCELLENECEK?