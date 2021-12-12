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Apple iOS 15 yükleyenlerin oranı şaşırttı

12.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin parlayan yıldızı Apple iOS 15 yükleyenlerin sayısında ciddi bir artış olduğu ifade ediliyor. Güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcıları birçok avantaj elde etmişti. Mesela Android ve Windows ekosistemi FaceTime aramalarını destekler hale geldi.

Apple iOS 15 yükleyenlerin oranı şaşırttı

Ayrıca bildirim özeti, OCR taraması ve SharePlay gibi birçok yenilik Apple kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya başladı. Yaşanan tüm bu gelişmeler iOS 15 işletim sistemi sayesinde oldu. Bu işletim sistemini indirenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. iOS 15 kullananların sayısı yüzde 60 seviyesine kadar çıktı.
ABD’li teknoloji devi iPhone cihazları için sürekli olarak yeni işletim sistemi yayınlıyor. Yani iş sadece yeni iPhone modelleri üretmek ile bitmiyor. Aynı zamanda yeni işletim sistemlerinin piyasaya sunulması gerekiyor. Ayrıca bu işletim sistemlerinin kullanıcılar tarafından büyük talep görmesi önemli.

Ortaya çıkan son rakamlar veri analiz şirketi Mixpanel üzerinden elde edildi. iOS 15 kullanan iPhone cihazlarının oranı yüzde 60 seviyelerine kadar çıktı. iOS 14 kullananların oranı ise yüzde 37 düzeyinde. Böylece iOS 15 çok rahat bir şekilde eski sürümü geçmiş oldu. iOS 14 sürümünden daha eskisini kullananların oranı ise yüzde 4,8 seviyesinde.

Apple iOS 15 yükleyenlerin sayısındaki artış Apple için olumlu görülüyor. Şirket önümüzdeki günlerde iOS 15 ile ilgili yeni güncellemeler yayınlamaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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