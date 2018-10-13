Apple iOS kullanım oranlarını açıkladı

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabetin olduğu inkar edilemez. Lakin Apple bir şekilde kendini bu rekabetin dışında tutmayı başarıyor. Bu durumun temel nedeni ise Apple’ın kendi ekosistemine has bir mobil işletim sistemi kullanması.
Genel olarak Android işletim sistemine sahip bir cihaz satın almak isteyenlerin önünde yüzlerce alternatif bulunuyor. Fakat tercihi iOS olanların, iPhone dışında tercih hakları bulunmuyor. Elbette bu durumun olumlu yanları da yok değil. Bu sayede gelen tüm güncellemeler, ilk günden tüm iPhone kullanıcılarına ulaşmış oluyor.
Android’te ise yeni yayınlanan bir sürümün, üreticiler tarafından dağıtılması aylarca sürebiliyor. Örneğin Google’ın bu yılın ortalarında tanıttığı Android Pie, hali hazırda hiç bir Samsung cihazına gelmiş değil. Öte taraftan Apple, Eylül ayında duyurduğu iOS 12’yi 2013 yılında satışa sunduğu iPhone 5s için bile yayınladı.
İşte en çok kullanılan iOS sürümü
Peki hali hazırda en çok kullanılan iOS sürümü hangisi? Apple tarafından geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşımda iOS kullanım oranlarından bahsedildi. Böylece en çok kullanılan iOS sürümü de ortaya çıkmış oldu.
Buna göre, hali hazırda kullanımda olan iOS cihazlarının yüzde 50’si son iOS sürümünü yani iOS 12’yi kullanıyor. iOS 11’i kullananların oranı yüzde 40 iken, daha önce yayınlanmış olan bir iOS sürümünü kullananların oranı ise yüzde 7 olarak belirlendi.
Mevcut şartlarda Android Pie kullanımının yüzde 1 bile olmadığını göz önüne alırsak, iOS ve Android arasındaki en büyük farkı da anlamış oluruz.
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