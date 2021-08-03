Apple, iPad mini kullanıcılarına anket gönderdi

Apple'ın yeni iPad mini modeli merakla bekleniyor. Sızıntılarda ise altıncı nesil iPad mini'nin adı sıklıkla geçiyor. Şirketin iPad Air'den ilham alan ve yeniden tasarlanan iPad mini'yi çok yakında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ancak yeni tablet piyasaya çıkmadan önce Apple bazı iPad mini kullanıcılarına dikkat çeken bir anket yolladı.

"iPAD MINI 4'ÜN EKRAN BOYUTU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Çin merkezli bilgilere göre Apple, bazı iPad mini 4 kullanıcılarına 7.9 inçlik mevcut modelin ekran boyutu hakkında ne düşündüklerini sormaya başladı.

Aktarılanlara bakılırsa Apple hazırladığı ankette kullanıcılara "çok büyük", "biraz fazla büyük, "doğru boyutta", "biraz fazla küçük" veya "çok küçük" gibi seçenekler sundu.

6.NESİL iPAD MINI ETKİLENMEYEBİLİR

Yeni iPad mini'nin sadece birkaç hafta sonra piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Bu yüzden anketten gelecek yanıtların yeni iPad'in ekran boyutunu etkileme ihtimali oldukça düşük. Ancak Apple, anketten aldığı yanıtları pazarlama maksadıyla kullanabilir.

Apple ayrıca kullanıcıların başka hangi elektronik cihazlara sahip olduklarını, iPad mini'lerinde kullandıkları aksesuar türlerini ve uygulamaları yatay mı yoksa dikey modda mı kullanmayı tercih ettiklerini de sordu.

YENİ iPAD MINI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu sonbaharda gelmesi beklenen 6. nesil iPad mini için en güvenilir raporlardan biri, yeni tabletin 8,5 ila 9 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olabileceğini gösteriyor.

