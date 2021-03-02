Apple iPad Pro 2021 bu ay resmiyet kazanabilir

Yaklaşan Apple iPad Pro 2021’in, şirketin yeni iPhone 12 serisine güç veren Apple A14 yonga setinden güç alması bekleniyor. 5nm üretim işlemi kullanılarak yapılan yonga seti, mevcut iPad Pro’ya güç veren A12Z Bionic’e göre büyük bir gelişme olacak. Şimdi, teknoloji sektörünün tanınan yazarı Mark Gurman, yeni iPad Pro’nun A14 yonga seti ile performans açısından beklentileri aşacağını iddia ediyor. Rapor, cihazın M1 destekli Apple Mac cihazları kadar güçlü olacağını öne sürüyor.

İPAD PRO 2021'İN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Tasarım açısından yaklaşan iPad Pro’nun mevcut modellere benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak, şirket geliştirilmiş parlaklığa ve daha iyi kontrast oranlarına sahip bir Mini-LED ekran sunmayı tercih ederse, cihazın biraz daha kalın olma ihtimali var. Ayrıca yaklaşan tabletin Sub-6GHz ve mmWave ağları ile 5G bağlantısı desteği ile geleceği söyleniyor.

Bununla birlikte, cihazda daha iyi kamera performansı da bekleniyor. Yukarıda belirtildiği gibi, yeni Apple iPad Pro 2021’in bu ay resmiyet kazanması muhtemel ancak şu ana kadar teknoloji devinden böyle bir onay veya gösterge yok. Sızan haberlere bakılırsa resmi açıklama için çok beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor.

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