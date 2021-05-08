Apple iPad serisi ile rakipsiz

Teknoloji pazarındaki önemli isimlerden biri olan Apple, yıllar önce ilk iPad’i satışa sunmuştu. O dönemde kimilerine göre tablet tamamen gereksiz bir cihazdı ve geleceği yoktu. Kimilerine de göre de tablet önümüzdeki süreçte notebook’ların yerini alabilecek önemli bir potansiyele sahipti.

Aradan yıllar geçtikten sonra tabletlerin ne yok olup gittiğini, ne de dizüstü bilgisayarların yerini aldığını görüyoruz. Tabletler kendi pazarını oluşturarak farklı ihtiyaçlara cevap veren teknoloji kanalını var etmeyi başardılar.

Peki bu pazarda liderlik kimde? Aslında bu soru hiç de zor bir soru değil. Zira tablet pazarı ortaya çıktığı ilk günden bu yana yadsınamaz bir Apple hakimiyeti söz konusu. Görünen o ki bu hakimiyet kısa bir süreç içerisinde de bitecek gibi görünmüyor.

Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple tablet satışlarında 2021’in ilk çeyreğinde de açık ara lider konumdaydı. Cupertino merkezli şirket yüzde 38.2’lik pazar payı ile en yakın rakibi olan Samsung’u neredeyse ikiye katladı.