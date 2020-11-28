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Apple iPad ve MacBook üretimi için adres değiştiriyor

28.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Apple iPad ve MacBook üretimi için adres değiştiriyor

Teknoloji dünyasındaki isimlerden biri olan Apple, iPad ve MacBook üretimini Çin dışına çıkarmaya hazırlanıyor. İşte konunun detayları.

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple pek çok kategoride, pek çok ürün üretiyor. Genel olarak bu ürünlerin montajından sorumlu olan şirket ise Foxconn.

Foxconn iPhone‘dan, MacBook’a kadar pek çok farklı Apple cihazını üretiyor. Bu üretim bandının büyük bir kısmı Çin’de yer alırken, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde de Foxconn fabrikaları bulunuyor.

Son dönemde ABD ve Çin arasında gelişen olaylardan ötürü Foxconn üretim bandının önemli bir bölümünü Hindistan'a taşıma kararı almıştı. Fakat araya pandemi süreci girince, bu taşınma ileri bir tarihe ertelendi.

APPLE İPAD VE MACBOOK ÜRETİMİNİ VİETNAM'A TAŞIYOR

Ortaya çıkan Çin kaynaklı son haberlere göre Apple, Foxconn ile yaptığı görüşmeler sonrasında Hindistan yerine Vietnam’ı tercih etti. İlk etapta iPad ve MacBook üretiminin bir kısmının Vietnam’a kaydırılması planlanıyor.

Elbette bu şimdilik bir söylentiden ibaret. Zira mevcut koronavirüs pandemisinde bu tarz değişikliklerin geleceğini kestirmek pek de kolay değil.

Zaten Apple ve Foxconn cephesinden de resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat önümüzdeki günlerde merak edilen detaylar açıklanacaktır.

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Şunu da dipnot olarak hatırlatmamız gerekiyor. Halihazırda Çin Apple tarafına herhangi bir yaptırım uygulamış değil.

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