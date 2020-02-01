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Apple iPhone 11 satışları ile rakiplerini solladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

2019’un son çeyreğine ait raporlar gelmeye devam ediyor. Bugün ise akıllı telefon pazarınaki son durum araştırma firması olan Counterpoint tarafından açıklandı. 2019’un son çeyreğine ve geneline ait telefon satış verilerini paylaşan Counterpoint, Apple’ın lider olduğunu açıkladı.

Apple iPhone 11 satışları ile rakiplerini solladı

Apple, 2019’un son çeyreğinde 72.9 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirmiş. Samsung ise 70 milyon adet ve Huawei ise 56 milyon telefon sevkiyatı yapabilmiş. Apple’ın nispeten daha uygun fiyatlı olan iPhone 11 modelinin bu satış rakamlarının yukarıya çıkmasında çok önemli rolü var.

Samsung, orta segmente ağırlık verse de kullanıcılar iPhone 11 varken orta segment Android telefon almaya yanaşmıyor gibi görünüyor.

2019’un geneline bakacak olursak; Samsung 296.5 milyon, Huawei 238.5 milyon, Apple, 196.2 milyon ve Xiaomi 124.5 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş. 2019’un genelinde en çok telefon satan unvanını eline alan Samsung, 2020’de de aynı performansı sergileyecek gibi görünüyor. 

Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi Çinli teknoloji devleri pazara çok agresif fiyat politikası ile girse de Apple ve Samsung’u geçmeleri kısa vadede çok zor. Ayrıca konu Çin olunca direkt olarak gizilik akla geliyor. Huawei’nin başına gelenler ortada.

Google desteğini kaybeden Huawei, buna rağmen yakaladığı satış rakamları ile dikkat çekiyor. Özellikle Huawei’nin Xiaomi’yi geçmesi büyük bir başarı. Bakalım 2020 yılında telefon pazarı nasıl ve ne doğrultuda şekillenecek?

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Anahtar Kelimeler:
Apple iphone 11 iPhone

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