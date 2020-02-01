Apple iPhone 11 satışları ile rakiplerini solladı

Apple, 2019’un son çeyreğinde 72.9 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirmiş. Samsung ise 70 milyon adet ve Huawei ise 56 milyon telefon sevkiyatı yapabilmiş. Apple’ın nispeten daha uygun fiyatlı olan iPhone 11 modelinin bu satış rakamlarının yukarıya çıkmasında çok önemli rolü var.

Samsung, orta segmente ağırlık verse de kullanıcılar iPhone 11 varken orta segment Android telefon almaya yanaşmıyor gibi görünüyor.

2019’un geneline bakacak olursak; Samsung 296.5 milyon, Huawei 238.5 milyon, Apple, 196.2 milyon ve Xiaomi 124.5 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş. 2019’un genelinde en çok telefon satan unvanını eline alan Samsung, 2020’de de aynı performansı sergileyecek gibi görünüyor.

Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi Çinli teknoloji devleri pazara çok agresif fiyat politikası ile girse de Apple ve Samsung’u geçmeleri kısa vadede çok zor. Ayrıca konu Çin olunca direkt olarak gizilik akla geliyor. Huawei’nin başına gelenler ortada.

Google desteğini kaybeden Huawei, buna rağmen yakaladığı satış rakamları ile dikkat çekiyor. Özellikle Huawei’nin Xiaomi’yi geçmesi büyük bir başarı. Bakalım 2020 yılında telefon pazarı nasıl ve ne doğrultuda şekillenecek?

Elon Musk’ın serveti 60 dakikada uçuşa geçti



