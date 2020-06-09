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Apple iPhone 11 ve Apple Watch için yeni aksesuarlarını tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları ve Apple Watch kullanıcıları için yeni aksesuarlarını duyurdu. Apple'ın tanıttığı aksesuarların renkleri ve isimleri oldukça şaşırtıcı. İşte detaylar...

Apple iPhone 11 ve Apple Watch için yeni aksesuarlarını tanıttı!

Apple iPhone ve Apple Watch kullanıcılarına yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Daha önce Apple Watch için çeşitli kayışlar sunan, iPhone kullanıcıları için de silikon kılıflarını görücüye çıkartan Apple, yaza özel yeni aksesuarlarını görücüye çıkardı.

APPLE WATCH KAYIŞLARINA YENİ RENK SEÇENEKLERİ GELDİ

Apple, Apple Watch Sport kayışlarına ve iPhone kılıflarına yeni renk seçenekleri ekledi. Öncelikle Apple Watch tarafından başlayalım. Firma, Apple Watch için dört yeni renk seçeneğine sahip spor kayış sundu. Bu kayışların renkleri hayli enteresan. Zira, Apple Apple Watch'ın yeni kayışlarını Loş Mavi, Okyanus Köpüğü, Vitamin C ve Okyanus Grisi olarak adlandırmış durumda.

Apple Watch

İPHONE 11 SERİSİNE KILIF TAKVİYESİ

Apple iPhone kullanıcılarını da unutmadı ve onlar için de renkli kılıflar satışa sundu. Bu kılıflar da yine Loş Mavi, Okyanus Köpüğü ve Vitamin C adlarını taşımakta. Ancak Apple Watch spor kayışlarında karşılaştığımız Okyanus Grisi seçeneği nedendir bilinmez iPhone kılıfları arasında yer almıyor.

iPhone 11 kılıf

İŞTE FİYATLAR

Gelelim fiyatlara. Apple Watch spor kayışlarının her birinin fiyatı 329 TL olarak belirlendi. iPhone 11 serisi için üretilen kılıflar ise nispeten daha ucuz bir fiyata sahip. Onların her birinin fiyatı 299 TL. Eğer bu ürünlerden herhangi birini satın almak istiyorsanız Apple'ın çevrimiçi mağazasına giderek satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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