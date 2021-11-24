Apple, iPhone 12'leri ücretsiz tamir edecek

Keza daha önce de benzer programlara tanıklık etmiştik. Apple kronik hatalardan dolayı kaynaklanan tüketici şikayetlerini ücretsiz bir şekilde onarmıştı.

Şimdi ise benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de hatırlatacağı üzere iPhone 12 ve 12 Pro kullanıcıları mikrofon kısmında oluşan bir sorundan şikayet ediyorlardı.

iPHONE 12 VE iPHONE 12 PRO İÇİN SERVİS PROGRAMI

Apple yönetimi gelen şikayetler sonrasında yaptığı incelemede, kronik bir sorun olduğunu kabul etti. Nitekim sonuç olarak bu hatanın mevcut olduğu modellerin ücretsiz onarımına karar verildi.

Eğer siz de iPhone 12 ve 12 Pro kullanıyorsanız, telefonunuzun mikrofonunda bir hata varsa, bunu ücretsiz olarak tamir ettirebileceksiniz.

Aklınıza şu gelebilir. Telefonun garanti süresi zaten iki yıl değil mi? Aslında Avrupa’da ve Amerika’da Apple bu telefonlarına 1 yıl uluslararası garanti veriyor. Yani 2 yıllık garanti süresi Apple Türkiye ürünlerine özel diyebiliriz.

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