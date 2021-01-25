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Apple iPhone 12'nin MagSafe mıknatısları için uyardı: Şüpheleniyorsanız kullanmayı durdurun!

25.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Apple iPhone 12'nin MagSafe mıknatısları için uyardı: Şüpheleniyorsanız kullanmayı durdurun!

Apple iPhone 12 modellerindeki MagSafe mıknatısları için resmi destek sayfasında önemli bir açıklama yer aldı. Apple yaptığı açıklamada iPhone 12 aksesuarlarının takılması için kullanılan MagSafe mıknatıslarının tıbbi cihazlarda parazite yol açabileceğini söyleyerek, şüphelenildiğinde 'iPhone kullanmayı durdurun' uyarısında bulundu.

MagSafe iPhone 12 ile birlikte akıllı telefonlara giriş yaptı. Apple'ın patentli teknolojisi, daha önce Mac ve MacBook modellerinde kullanılıyordu ve mıknatıslar sayesinde MagSafe kablosu, şarj girişine kolayca yapışıyordu. iPhone 12'de ise MagSafe çok daha farklı şekillerde kullanılmaya başlandı. Örneğin iPhone 12'ler MagSafe desteği ile üstlerine yapışan ve kolay kolay düşmeyen bir kablosuz şarj cihazına sahip oldu. Bunun yanında diğer üreticiler, MagSafe mıknatıslarını kullanarak araç tutacağı gibi farklı teknolojik ürünler ortaya çıkardı ve MagSafe'in avantajlarından yararlanmaya çalıştı. Ancak son birkaç gündür gelen 'MagSafe mıknatısları kalp pillerini bozabilir' iddiaları MagSafe'in yararlarını bir anda gölgede bıraktı.

APPLE'DAN MIKNATISLAR TIBBİ AYGITLARDA PARAZİTE YOL AÇABİLİR UYARISI

Apple'ın iddialara cevap niteliği taşıyan açıklaması ise Apple destek sayfasında ortaya çıktı. Yapılan 'iPhone 12 modelleri ile MagSafe aksesuarlarında bulunan mıknatıslar hakkında'' başlıklı açıklamada Apple, iPhone'un mıknatısların yanı sıra, elektromanyetik alanlar yayan bileşenler ve telsizler içerdiğini söyleyerek, ''Bu mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi aygıtlarda parazite yol açabilir.'' dedi. Ancak iPhone 12 modellerinde önceki iPhone modellerine nazaran daha fazla sayıda mıknatıs olduğunu da belirten firmaya göre bu modellerin tıbbi aygıtlarda manyetik olarak parazite yol açma konusunda önceki iPhone modellerine göre daha büyük risk bir oluşturması beklenmiyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla bir risk var ancak bu riskin gerçekleşme ihtimali düşük.

MagSafe mıknatısları

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'İPHONE'UNUZU KULLANMAYI DURDURUN'

''Tıbbi aygıtınıza özel bilgileri edinmek ve tıbbi aygıtınızla iPhone arasında güvenli bir mesafe bırakmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuza ve tıbbi aygıtın üreticisine danışın. Pek çok tıbbi aygıt türü mevcuttur. Üreticiler genelde, parazit oluşma riskini ortadan kaldırmak için aygıtlarının kablosuz veya manyetik ürünlerin yakınındayken güvenli şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler sağlar. '' diyerek açıklamasına devam eden Apple, açıklamasının sonunda iPhone'un tıbbi aygıtınızda parazite yol açtığından şüphelendiğiniz takdirde iPhone'unuzu kullanmanızı durdurmanızı tavsiye ediyor. Son olarak Apple'ın açıklamasının tam metnini Apple destek sayfasında yer aldığını belirtelim.

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