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Apple iPhone 12 ön siparişleri başlamadan Apple Store'u satışa kapattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön siparişleri saatler sonra başlayacak. Apple, iPhone 12 ön siparişlerine saatler kala ise Apple Store internet mağazasını satışa kapattı. Apple etkinlikleri öncesi çıkan geleneksel not, Apple Store Türkiye'nin internet mağazasında tekrar görüntülenmeye başladı.

Apple iPhone 12 ön siparişleri başlamadan Apple Store'u satışa kapattı

iPhone 12 ailesi tanıtıldı ancak tanıtım ile birlikte her şey bitmedi. Zira fiyatları belli olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön sipariş günü geldi çattı. Apple bunun için çalışmalarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı.

APPLE STORE TEKRAR KAPATILDI

iPhone 12 ön siparişleri başlamadan önce Apple, Apple Store mağazasını satışlara kapattı. ABD Apple Store ana sayfasına ''Erkencisin, ön siparişler 5:00 A.M'de başlayacak. Ekstra uykunun keyfini çıkar.'' diye not düşen Apple, Apple Store Türkiye sayfasına ise Apple etkinliklerinden önce bir gördüğümüz ve bir gelenek haline gelen ''Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.'' notunu düştü.

Apple Store

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İPHONE 12 FİYATI AÇIKLANACAK MI?

Apple iPhone 12 Türkiye fiyatlarını henüz açıklamadı. Ayrıca Apple, etkinlik sonrası iPhone 12 Türkiye ön siparişi hakkında da bir bilgi vermedi. Fakat Apple Store'da yapılan güncellemeler sonrası Türkiye'deki iPhone 12 fiyatlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. İddialara göre Türkiye'de iPhone 12 ön siparişleri de bugün başlayabilir. Tabi bu bilgilerin resmi olmadığını belirtelim.

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