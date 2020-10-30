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Apple iPhone 12 Pro için ek LiDAR çipi siparişi verebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun satışa sunulmasının ardından iddialar ardı ardına gelmeye başladı. Daha önce Apple'ın iPhone 12 satışlarından dolayı üretim kapasitesini artırdığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu iddiaya iPhone 12 Pro'nun LiDAR tarayıcısı da eklendi.

Apple iPhone 12 Pro için ek LiDAR çipi siparişi verebilir!

LiDAR tarayıcısı iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te ilk kez kullanılıyor. Yani bu Apple'ın iPhone tarihi için de bir ilk oluşturuyor. Daha önce iPad Pro'da LiDAR tarayıcısına yer veren Apple, bu teknolojisini iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerine aktararak artırılmış gerçeklik konusunda avantajlar sunmayı hedefliyor. Daha önce ortaya çıkan iddialar, LiDAR tarayıcısına sahip olmayan iPhone 12 modelinin, yüksek talep gördüğünü ve Apple'ın üretim kapasitesini artırmak zorunda kaldığını söylemişti. Ortaya çıkan bir habere göre ise aynı talep, iPhone 12 Pro için de geçerli.

APPLE EK SİPARİŞE HAZIRLANIYOR İDDİASI

DigiTimes'ın haberine göre, iPhone 12 Pro için özellikle ABD'de yüksek talep söz konusu. Hatta haberdeki iddialara göre Apple, bu yüzden LiDAR tarayıcı için gereken çip için harekete geçmiş durumda. Buna göre Cupertinolu firma, LiDAR tarayıcı çipi VCSEL için ek sipariş vermeye hazırlanıyor.

iPhone 12 Pro LiDAR

LİDAR TARAYICILI İPHONE 12 PRO MAX DE GELİYOR

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ikilisinden iPhone 12 Pro Max henüz satışa sunulmuş değil. iPhone 12 Pro Max, 5,4 inçlik iPhone 12 Mini ile birlikte 6 Kasım'da belirli pazarlarda ön siparişe açılacak. iPhone 12 Türkiye fiyatları ise şimdilik açıklanmadı.

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