HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iPhone 12 Türkiye fiyatını açıklamadan iPhone 12 pil değişim ücretini açıkladı!

Apple iPhone 12 Türkiye fiyatını açıklamadan iPhone 12 pil değişim ücretini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 Türkiye fiyatlarını henüz açıklamış değil. Ancak Apple, resmi internet sayfası üzerinden sürpriz bir adım atarak herkesi şaşırttı. Zira Apple Türkiye, ''iPhone 12 fiyatı ne kadar? ''sorusunun cevabını paylaşmadan, iPhone 12 pil değişim ücretini belirledi.

Apple iPhone 12 Türkiye fiyatını açıklamadan iPhone 12 pil değişim ücretini açıkladı!

iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu mu? gibi sorular bir süredir ülkemizdeki Apple takipçilerinin aklını kurcalıyor. Apple ise iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in tanıtıldığı Hi, Speed etkinliğinin üzerinden yaklaşık olarak 1 ay geçmesine karşın Türkiye'deki iPhone 12 fiyatlarını açıklamadı. Fakat Apple, sürpriz bir adım atarak iPhone 12 ailesine dair Türkiye'de bir fiyatı belirledi; O fiyat iPhone 12 pil değişim ücretlerini kapsıyordu.

İPHONE 12 PİL DEĞİŞİM ÜCRETİ BELLİ OLDU

iPhone pil değişim ücretlerini listeleyen Apple resmi sayfası, ülkemizdeki kullanıcılar için de güncellendi. Güncelleme ile birlikte iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki pil değişim ücretleri de belli oldu. Buna göre iPhone 12 ailesinin pilini değiştirmek için 599 TL ödemek gerekecek.

iPhone 12 pil değişim ücreti

iPhone 12 ailesinin en pahalı olduğu ülkeler hangisi? İşte listesi!iPhone 12 ailesinin en pahalı olduğu ülkeler hangisi? İşte listesi!

İŞTE DİĞER İPHONE PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 12 ailesinin yanı sıra iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in pil değişim ücreti de 599 TL olarak listelendi. iPhone SE 2020, iPhone SE (1. nesil), iPhone 7 ve geriye kalan tüm iPhone'lar için ise 399 TL ödemek gerecek.

iPhone pil değişim ücretleri

Son olarak bu fiyatların ''garanti kapsamı dışındaki iPhone'lar'' için geçerli olduğunu belirtelim. Eğer iPhone'unuz garanti kapsamı içindeyse pil değişimi için ücretlendirilmeyeceksiniz. Ancak aksi bir durumda telefonunuzun modeline göre yukarıdaki pil değişim ücretleri yansıtılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
WhatsApp alışveriş butonu devreye giriyor!WhatsApp alışveriş butonu devreye giriyor!
Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı? Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp alışveriş butonu devreye giriyor!
WhatsApp alışveriş butonu devreye giriyor!
Huawei HarmonyOS kullanıma sunuluyor
Huawei kullanıcılarına önemli müjde!
Redmi K40 Snapdragon 775G ile gelebilir
Xiaomi selefi sonlandırıyor, yeni amiral gemisi geliyor!
Galaxy S21 Ultra Galaxy S20’de bulunmayan özellikler ile gelecek
Galaxy S21 Ultra Galaxy S20’de bulunmayan özellikler ile gelecek
Yeni katlanabilir ekran modelleri kırılmayı önleyebilir
Yeni katlanabilir ekran modelleri kırılmayı önleyebilir
Poco X3 NFC incelemesi: Poco orta segmente el attı
Poco X3 NFC incelemesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.