Apple iPhone 12 Türkiye fiyatını açıklamadan iPhone 12 pil değişim ücretini açıkladı!

iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu mu? gibi sorular bir süredir ülkemizdeki Apple takipçilerinin aklını kurcalıyor. Apple ise iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in tanıtıldığı Hi, Speed etkinliğinin üzerinden yaklaşık olarak 1 ay geçmesine karşın Türkiye'deki iPhone 12 fiyatlarını açıklamadı. Fakat Apple, sürpriz bir adım atarak iPhone 12 ailesine dair Türkiye'de bir fiyatı belirledi; O fiyat iPhone 12 pil değişim ücretlerini kapsıyordu.

İPHONE 12 PİL DEĞİŞİM ÜCRETİ BELLİ OLDU

iPhone pil değişim ücretlerini listeleyen Apple resmi sayfası, ülkemizdeki kullanıcılar için de güncellendi. Güncelleme ile birlikte iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki pil değişim ücretleri de belli oldu. Buna göre iPhone 12 ailesinin pilini değiştirmek için 599 TL ödemek gerekecek.

İŞTE DİĞER İPHONE PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 12 ailesinin yanı sıra iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in pil değişim ücreti de 599 TL olarak listelendi. iPhone SE 2020, iPhone SE (1. nesil), iPhone 7 ve geriye kalan tüm iPhone'lar için ise 399 TL ödemek gerecek.

Son olarak bu fiyatların ''garanti kapsamı dışındaki iPhone'lar'' için geçerli olduğunu belirtelim. Eğer iPhone'unuz garanti kapsamı içindeyse pil değişimi için ücretlendirilmeyeceksiniz. Ancak aksi bir durumda telefonunuzun modeline göre yukarıdaki pil değişim ücretleri yansıtılacak.

