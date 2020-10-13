Apple iPhone 12'yi bu akşam tanıtacak! Peki iPhone 12 özellikleri ile neler sunacak?

iPhone 12 için artık geri sayım bitmek üzere. Apple, geçtiğimiz hafta duyurduğu 13 Ekim 2020 Apple etkinliğini bu akşam TSİ 20:00'da düzenleyecek. Etkinliğin büyük bir kısmını ise eylül ayında tanıtılmayan, koronavirüs nedeniyle tedarik sürecinde bazı sıkıntılar yaşandığı söylenen iPhone 12 modelleri oluşturacak. Apple'ın bu akşam iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtması yüksek ihtimal.
iPhone 12 Mini'den iPhone 12 Pro Max'e Dört Yeni Model
Çeşitli iddia kaynaklarına göre Apple bu yıl model sayısını dörde çıkartacak. iPhone 12 modelleri iPhone 4 vari, daha köşeli bir tasarım ile gelecek. Bu modellerden ilki 5,4 inçlik OLED ekranlı iPhone 12 Mini olacak. iPhone SE 2020'den biraz daha küçük bir yapıda olacak ve çentikli iPhone tasarımını koruyacak olan iPhone 12 Mini, çift kamera ile gelecek. Serinin ikinci modeli iPhone 12 ise tıpkı iPhone 11 gibi 6,1 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. iPhone 12 Pro ise ekran boyutu konusunda iPhone 12 ile aynı oranları paylaşacak. Serinin en büyük modeli iPhone 12 Pro Max'in ise 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceği söyleniyor. Pro modellerde üç kamera ve LiDAR tarayıcısı bulunacak. En azından iddialar bu yönde.
5G Desteği
5G teknolojisi, 2020 yılında çıkan birçok akıllı telefon ile birlikte sektör standardı haline gelmeye başladı. Samsung, Huawei ve Google gibi üreticiler 5G destekli akıllı telefon modellerini piyasaya sürdü. Apple tarafı ise iPhone 11 serisinde 5G desteğine yer vermedi. iPhone 12'nin ise çıkan sızıntılar ve gelen bazı bilgilere göre 5G desteği ile geleceği neredeyse kesin. Üstelik dört iPhone modelinin dördünün de 5G ile geleceği söylenmekte. Etkinliğin ''Hi, Speed'' sloganının ise 5G ile ilişkili olabileceği düşünülüyor.
İşlemci ve RAM
Apple iPhone 12'de kullanacağı işlemciyi aslında iPhone 12 tanıtılmadan önce görücüye çıkardı. Eylül ayındaki Time Flies etkinliğinde tanıtılan yeni iPad Air, Apple A14 Bionic işlemcisiyle geldi. Bu işlemcinin iOS 14 ile gelecek iPhone 12 modellerinde kullanılacağı tahmin ediliyor. RAM konusunda ise normal modellerin 4 GB RAM ile, Pro modellerin 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılar arasında iPhone 12 Pro Max'in 120 Hz ekran yenileme hızı sunacağı beklentisi de vardı. Ancak son sızıntılara göre 120 Hz ekran yenileme hızı iPhone 12 modellerinin hiçbirinde yer almayacak. Bu konuda bir değişiklik olup olmadığını etkinlik sırasında göreceğiz.
Kamera
Bu yıl iPhone kameralarının sayısında bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 çift kamera desteği ile, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in üç kamera + LiDAR tarayıcı desteği ile geleceği tahmin ediliyor. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinin optik yakınlaştırma konusunda birtakım iyileştirmelerle geleceği, ultra geniş açılı kameraların ise bir makro kamera gibi görev yapacağı dedikodusu mevcut.
iPhone 12 dışında Apple'ın etkinlikte diğer pek çok ürününü de tanıtması muhtemel. Fakat hem son sızıntılara hem de Apple hakkındaki tahminleriyle tanınan Jon Prosser'a göre Apple iPhone 12 modellerinin dışında MagSafe olarak adlandırılabilecek bir kablosuz şarj cihazı tanıtacak. Bununla birlikte Apple'ın Siri destekli akıllı hoparlörü HomePod'un daha küçük bir versiyonu olan HomePod Mini'nin de etkinlikte sahne alacağı söyleniyor. AirPods Studio kafa üstü kablosuz kulaklığının ve Apple AirTag konum takip cihazının ise bu etkinlikte tanıtılması beklenmiyor. Ancak Apple'ın bu konuda bir sürpriz yapma ihtimali var.
''Hi, Speed'' sloganına sahip Apple etkinliği, Apple'ın resmi web sitesi ve Apple'ın resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Etkinlik, TSİ 20:00'da başlayacak ve iPhone 12 modellerinin tanıtımı böylece gerçekleşecek.
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