Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Uzun zamandır beklenen iPhone 13 için beklenen gün geldi. Aylar hatta yıllar boyu hakkında sızıntılar yapılan, analizlerin tedarik zinciri kaynaklarına göre çeşitli raporlar sunduğu iPhone 13 ailesi resmen tanıtıldı. Kovid-19 pandemi sırasında geliştirilen ve iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşan yeni iPhone'lar iPhone 12 modellerine nazaran birçok yeniliğe sahip. Gelin iPhone 13 modellerine yakından bakalım.

iPHONE 13 VE iPHONE 13 MİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ

6,1 inçlik iPhone 13 ve 5,4 inçlik iPhone 13 mini'de ve diğer Pro modellerde tıpkı sızıntılarda olduğu gibi çentik küçülmüş durumda. Yeni iPhone 13 modellerinde işlemci olarak ise iPhone 12 modellerindeki A14 Bionic'ten daha hızlı olan A15 Bionic işlemcisi kullanılıyor.

Yeni telefonların arka kamera kurulumu da yenilenmiş. Kameralar, birbirlerine çapraz olacak şekilde konumlandırılmış. Burada 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera var. Ayrıca iPhone 13'te Cinematic Mode adı verilen oldukça dikkat çeken bir kamera modunun yer aldığını da belirtelim. Apple'a göre iPhone 13 mini 1,5 saat; iPhone 13 ise 2,5 saat daha iyi bir pil ömrüne sahip.

iPHONE 13'ÜN VE İPHONE 13 MİNİ'NİN FİYATI

Başlangıç seviyesinde 128 GB depolama alanı ile gelen iPhone 13 mini'nin fiyatı 699 dolar, iPhone 13'nin fiyatı ise 799 dolardan başlıyor.

iPHONE 13 PRO VE iPHONE 13 PRO MAX’İN ÖZELLİKLERİ

6,1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 13 Pro Max ise etkinlikte tanıtılan en gelişmiş iPhone modelleri. iPhone 13 Pro modelleri bir süredir sızıntılarda da yer alan ProMotion özelliği ile geliyor. Böylece ekran yenileme hızı 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. iPhone 13 ve iPhone 13 gibi A15 Bionic'i kullanan Pro modellerde, 4 yerine 5 çekirdekli bir GPU'nun yer aldığını söyleyelim. Pro modellerin ekranları Super Retina XDR ekran ile geliyor ve iki model de 1000 nits parlaklık sunuyor.

Yeni 13 Pro iPhone 12 Pro'dan 1,5 saat daha fazla, 13 Pro Max ise iPhone 12 Pro Max'ten 2,5 saat daha fazla pil ömrüne sahip.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri kamera yetenekleri ile de öne çıkıyor. Makro fotoğraflar çekebilen yeni Pro modeller, Yeni 77 mm Telefoto, Ultra Geniş ve Geniş lenslere ev sahipliği yapıyor. Tüm kameralar ise şaşırtıcı olmayacak bir şekilde gece moduna sahip.

iPHONE 13 PRO VE iPHONE 13 PRO MAX'İN FİYATI NE KADAR?

iPhone 13 Pro - 999 dolar

iPhone 13 Pro Max - 1.099 dolar

Son olarak 1 TB'a kadar depolama seçeneğinin yer aldığını da belirtelim.

iPHONE 13 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 13 mini

128 GB - 10.999 TL

256 GB - 11.999 TL

512 GB - 13.999 TL

iPhone 13

128 GB - 11.999 TL

256 GB - 12.999 TL

512 GB - 14.999 TL

iPhone 13 Pro

128 GB - 15.999 TL

256 GB - 16.999 TL

512 GB - 18.999 TL

1 TB - 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max

128 GB- 17.999 TL

256 GB- 18.999 TL

512 GB- 20.999 TL

1 TB- 22.999 TL

Yeni iPhone modellerinin Türkiye'deki ön sipariş tarihi 24 Eylül, satış tarihi ise 1 Ekim.

