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Apple iPhone 13'de çentik kullanacak

20.11.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Apple iPhone 13'de çentik kullanacak

Apple’ın önümüzdeki yıl satışa sunacağı yeni iPhone modellerinde de çentik kullanacağı iddia edildi. İşte Apple iPhone 13 ile ilgili son detaylar.

Apple yeni iPhone serisini kısa süre önce satışa sundu. Genel beklenti iPhone 12 modelleriyle birlikte çentik tasarımının biraz değişmesiydi. Çentiğin tamamen ortadan kalkmasa bile biraz küçülmesi bekleniyordu. Fakat Apple yine aynı çentik tasarımıyla karşımıza çıktı.

iPHONE 13 ÇENTİK İLE GELİYOR İDDİASI

Haliyle Apple kullanıcılarının kafasında aynı sorular oluştu. Bu çentik tasarımı ne zaman değişecek? Apple’a yakın bazı analistlere göre Apple çentik kullanımını önümüzdeki yıl da sürdürecek.

Gelecek yıl çıkacak olan iPhone 13 modelinde de çentik tasarımının aynen devam edeceği iddia edildi. Apple’ın tasarım tarafında önemli bir hamle yapmak istediği ve asıl yenilikçi modellerin 2022 yılında tanıtılacağı belirtildi.

ÇENTİKSİZ İPHONE 2022'DE

Apple’a yakın analistlere göre Cupertino merkezli şirket 2022 yılında tamamen çentiksiz bir iPhone modeli tasarlamayı planlıyor. Yeni gelecek olan iPhone 14’te uçtan uca çentiksiz bir ekran kullanılacak. Kamera ve sensörler ise ekranın altına yerleştirilecek. Apple şimdiden bunun çalışmalarına başlamış durumda.

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Elbette bunlar şimdilik bir iddiadan ibaret. Keza iPhone 12’de de çentiğin ufalacağına dair pek çok haber ve rapora rastlamıştık. Fakat Apple çentik tarafında herhangi bir hamle yapmadı. Dolayısıyla iPhone 12 yeni çıkmışken iPhone 13 hakkında konuşmak için biraz erken diyebiliriz.

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