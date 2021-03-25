HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iPhone 13'te çentiği değiştirebilir!

Apple iPhone 13'te çentiği değiştirebilir!

25.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 modelleri için ortaya çıkan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sızdırılan yeni bir bilgiye göre ise Apple, iPhone 13 modellerinde daha küçük bir çentiğe geçecek.

Apple iPhone 13'te çentiği değiştirebilir!

iPhone 13 için pek çok söylenti var. Özellikle son zamanlarda iPhone 13 hakkında çıkan söylentilerin hızında büyük artış yaşandı. Bu söylentilerin arasında Samsung üretimi 120 Hz LTPO ekran ve daha küçük bir çentik yer aldı. Ortaya çıkan bir rapor, Apple'ın iPhone 13 veya iPhone 12S olarak da isimlendirilmesi beklenen yeni iPhone modellerinin ekranı için bir kez daha Samsung'un kapısını çalacağını ortaya koydu. Şimdi ortaya çıkan bir bilgi ise iPhone 13'ün muhtemel tasarımı için büyük bir ipucu verdi. Bu ipucu, aylar sonra göreceğimiz yeni iPhone'a yönelik en önemli sızıntılardan biri olabilir.

iPHONE 13 İLE ÇENTİK KÜÇÜLÜYOR

iRepair, iPhone 13 ailesine yönelik bir fotoğraf paylaştı. MacRumos'un aktardığı fotoğrafta iPhone 12 serisiyle aynı ekran boyutlarına sahip olduğu iddia edilen iPhone 13 modellerinin muhtemel ön cam panelleri var. Bu paneller iPhone'daki çentiğin, pek çok iOS kullanıcısının hayal ettiği gibi küçüldüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca ahizenin üst çerçeveye taşındığı da gözümüzden kaçmıyor. Bu tasarım, geçtiğimiz yıl iPhone 12 için ortaya atılan ''Apple çentiği küçültüyor'' tarzı sızıntılara oldukça benziyor. Buna ek olarak, sızıntının aşağıda yer alan ve Jon Prosser tarafından paylaşılmış tasarıma da benzediğini söylemeliyiz.

iPhone 13 çentik tasarımı

APPLE iPHONE 13 ÇENTİĞİNİ NASIL KÜÇÜLTECEK?

Apple analisti Ming-Chi Kuo ve birkaç başka kaynak, iPhone 13 modellerinde yüz tanıma için kullanılacak Face ID bileşenlerini bir araya toplayacağını ve bunun daha küçük bir çentikle sonuçlanacağını iddia etmişlerdi. Fakat ahizenin yeniden konumlandırıldığından pek bahseden olmamıştı. Görünüşe bakılırsa Apple, ahizeyi çerçeveye entegre ederek çentiği iPhone kullanıcıların istediği gibi küçültecek. Son olarak Apple'ın böyle bir tasarımı henüz doğrulamadığını, bunun bir sızıntıdan ibaret olduğunu belirtelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İnternet kullanıcıları aşı ararken dolandırılıyorİnternet kullanıcıları aşı ararken dolandırılıyor
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Facebook açıkladı: Çinli bilgisayar korsanları Uygurları hedef alıyor

Çinli bilgisayar korsanlarından küstah hareket!

Türkiye'de 2020'nin en popüler mobil kötü amaçlı yazılımı: "Hqwar"

Üçte birimiz karşılaştı! İşte Türkiye'deki en popüler tehlike

Türkiye'de geliştirildi! Elektrikli araçlarda kullanılabilecek

Türkiye'de geliştirildi! Elektrikli araçlarda kullanılabilecek

İnternet kullanıcıları aşı ararken dolandırılıyor

İnternet kullanıcıları aşı ararken dolandırılıyor

200 MP kameraya sahip telefonlar geliyor

Kamera konusunda çıtayı yükselten telefonlar geliyor!

iPhone 13 Samsung’un izlerini taşıyacak

iPhone 13 Samsung’un izlerini taşıyacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.