Apple iPhone 13'te çentiği değiştirebilir!

iPhone 13 için pek çok söylenti var. Özellikle son zamanlarda iPhone 13 hakkında çıkan söylentilerin hızında büyük artış yaşandı. Bu söylentilerin arasında Samsung üretimi 120 Hz LTPO ekran ve daha küçük bir çentik yer aldı. Ortaya çıkan bir rapor, Apple'ın iPhone 13 veya iPhone 12S olarak da isimlendirilmesi beklenen yeni iPhone modellerinin ekranı için bir kez daha Samsung'un kapısını çalacağını ortaya koydu. Şimdi ortaya çıkan bir bilgi ise iPhone 13'ün muhtemel tasarımı için büyük bir ipucu verdi. Bu ipucu, aylar sonra göreceğimiz yeni iPhone'a yönelik en önemli sızıntılardan biri olabilir.

iPHONE 13 İLE ÇENTİK KÜÇÜLÜYOR

iRepair, iPhone 13 ailesine yönelik bir fotoğraf paylaştı. MacRumos'un aktardığı fotoğrafta iPhone 12 serisiyle aynı ekran boyutlarına sahip olduğu iddia edilen iPhone 13 modellerinin muhtemel ön cam panelleri var. Bu paneller iPhone'daki çentiğin, pek çok iOS kullanıcısının hayal ettiği gibi küçüldüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca ahizenin üst çerçeveye taşındığı da gözümüzden kaçmıyor. Bu tasarım, geçtiğimiz yıl iPhone 12 için ortaya atılan ''Apple çentiği küçültüyor'' tarzı sızıntılara oldukça benziyor. Buna ek olarak, sızıntının aşağıda yer alan ve Jon Prosser tarafından paylaşılmış tasarıma da benzediğini söylemeliyiz.