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Apple iPhone 13'ten çentik sürprizi

25.12.2020 09:02 | Son Güncelleme:
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Apple iPhone 13'ten çentik sürprizi

Apple iPhone 13 modelinde de çentik mi kullanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Bir süredir iPhone 13’ün çentikli mi yoksa çentiksiz mi olacağına dair pek çok söylenti ile karşılaştık. Son sızdırılan bilgiler ise geçtiğimiz hafta ortaya çıkan dedikoduları çürütecek cinsten.

Apple yeni iPhone serisini kısa süre önce satışa sundu. Genel beklenti iPhone 12 modelleriyle birlikte çentik tasarımının biraz değişmesiydi. Çentik tamamen ortadan kalkmasa bile biraz küçülmesi bekleniyordu. Fakat Apple yine aynı çentik tasarımıyla karşımıza çıktı.

Haliyle Apple kullanıcılarının kafasında aynı sorular oluştu. Bu çentik tasarımı ne zaman değişecek? Apple’a yakın bazı analistlere göre Apple çentik kullanımını önümüzdeki yıl da sürdürecek.

İPHONE 13 ÇENTİK TASARIMINI KORUYACAK

Gelecek yıl çıkacak olan iPhone 13 modelinde de çentik tasarımının aynen devam edeceği iddia edildi. Apple’ın tasarım tarafında önemli bir hamle yapmak istediği ve asıl yenilikçi modellerin 2022 yılında tanıtılacağı belirtildi.

Apple’a yakın analistlere göre Cupetino merkezli şirket 2022 yılında tamamen çentiksiz bir iPhone modeli tasarlamayı planlıyor. Yeni gelecek olan iPhone 14’te uçtan uca çentiksiz bir ekran kullanılacak. Kamera ve sensörler ise ekranın altına yerleştirilecek. Apple şimdiden bunun çalışmalarına başlamış durumda.

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Elbette bunlar şimdilik bir iddiadan ibaret. Keza iPhone 12’de de çentiğin ufalacağına dair pek çok haber ve rapora rastlamıştık. Fakat Apple çentik tarafında herhangi bir hamle yapmadı. Dolayısıyla iPhone 12 yeni çıkmışken iPhone 13 hakkında konuşmak için biraz erken diyebiliriz.

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