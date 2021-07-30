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Apple iPhone 14 dayanıklı yapısı ile ön plana çıkacak

30.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi devasa markaların yer aldığı bir sektörde Apple tüm gücüyle tutunmaya çalışıyor. Liderlik konusunda Samsung ve Xiaomi ile yarışan şirket yeni tasarımlara ve ürünlere önem veriyor.

Apple iPhone 14 dayanıklı yapısı ile ön plana çıkacak

2022 yılının ikinci yarısında piyasaya sunulması beklenen iPhone 14 modeli yüksek bir ihtimalle titanyum malzeme ile kaplanacak. Böylece yeni iPhone modellerinde dayanıklılık çok daha ön plana çıkmış oluyor. Pillerin büyüyeceği ve kamera çıkıntılarının daha geniş olacağı konusunda da bazı duyumlar geldi.

Apple tarafından geliştirilecek olan iPhone 14 Pro modellerinde titanyum gövde kullanılması bekleniyor. Böylece çok daha dayanıklı bir yapı ortaya çıkacak. Şirketin bu yeni cihazlarında çelik yerine titanyum gövde tercih edeceği söyleniyor. Böylece diğer akıllı telefonlarla kıyaslandığında karşımıza çok daha sağlam bir cihaz çıkacak.

Paslanmaz çelikten çok daha güçlü olduğu bilinen titanyum, Apple için son derece önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu cihazlar eğer bahsi geçen titanyum gövde kullanırsa çok yüksek ihtimalle hafif olacak. Böylece eskisine oranla adeta tüy gibi akıllı telefonlar üretilecek.

Apple tarafından geliştirilen modellere bakıldığında ince ve zarif olması büyük önem taşıyor. Cihazlar ne kadar hafif olursa o kadar çok kullanıcı tarafından beğeniliyor. Ancak kamera ve batarya çıkıntılarını engellemekte zorlanacakları kesin. iPhone 14 ile ilgili gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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