Apple, iPhone 14 Pro'nun kasası için büyük düşünüyor

iPhone 13 ailesi merakla bekleniyor. Ancak gözler bir yandan da iPhone 14 ailesinde. Çünkü Apple'ın devrimsel değişiklikleri 2022 yılında yapması muhtemel görünüyor. Henüz iPhone 14 modellerine dair elimizde somut veriler yok ancak yeni bir rapor, iPhone 14 ailesinin üst düzey modellerinden biri olacak iPhone 14 Pro'da nasıl bir değişiklik olacağını ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa Apple, gerçekten de 2022'de büyük değişiklikler düşünüyor.

IPHONE 14 PRO'DA PASLANMAZ ÇELİĞİN YERİNİ ALACAK

Yeni bir rapora göre, gelecek yıl çıkacak iPhone 14 serisinin üst düzey modelleri iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, yeni titanyum alaşımlı kasa tasarımına sahip olacak. Hatırlatmakta fayda var; iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde paslanmaz çelik kasa kullanılıyor. 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinin de paslanmaz çelik kasa kullanması bekleniyor.

TİTANYUMUN PASLANMAZ ÇELİĞE KIYASLA AVANTAJLARI

Titanyum, paslanmaz çeliğe kıyasla, çizilmelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayan nispeten yüksek bir sertliğe sahip. Ayrıca bu durum, onun bükülmeye dayanacak kadar dayanıklı olmasını sağlıyor. Yine de malzemenin bazı dezavantajlarının olduğunu belirtelim. Ancak söylenenlere göre Apple, sorunların üstesinden nasıl gelebileceğini araştırıyor.

IPHONE 14 MINI'NİN DE ADI GEÇTİ

Rapor, Apple'ın 5.4 inçlik bir iPhone 14 mini modelini tanıtmayı planlamadığı ve mini modellerin iPhone 13'ten sonra sona ereceği yönündeki diğer söylentileri de doğruluyor.

Rapora göre iPhone 14 Pro'daki titanyuma geçiş, 2022 model iPhone serisinin kasa tasarımındaki en büyük değişikliklerden biri olacak.

