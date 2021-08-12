Apple iPhone cihazları tarayacağına ilişkin açıklama yaptı

Özellikle WhatsApp, Apple’ın yeni hamlesinin gizlilikle ilgili birçok kuralı ihlal ettiğini iddia ediyor. Endişelerin bir kısmı ise casus yazılımlara yönelik. iCloud’lara kolayca erişimin sağlanması casus yazılımların işine yarayacaktır. Bazıları ise bu yeni hamleyi, hükümetlerin istediği içeriğe erişebilmesi için bir yol olarak nitelendiriyor.

İŞTE APPLE'IN AÇIKLAMASI

Apple ise bu konuda sessiz kalmadı ve bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, yeni teknolojiyi savunmak zorunda kaldı ve özelliği daha fazla “genişletmemeye” söz verdi. Şirket, web sitesinde yeni bir soru cevap platformunda, “Açık olalım, bu teknoloji iCloud’da depolanan CSAM (çocuk cinsel istismarı materyalini) tespit etmekle sınırlıdır.” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir hükümetin bunu genişletme talebini kabul etmeyeceğiz. Ayrıca Apple, bir rapor hazırlamadan önce oldukça detaylı bir inceleme yapıyor.”

Ayrıca şirket, kullanıcılar dilerse iCloud fotoğraflarını devre dışı bırakabilirler açıklamasında da bulunmuştu. Ancak insanlardan 2021 yılında iCloud Fotoğraflarını devre dışı bırakmalarını istemek gerçekçi değil.

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