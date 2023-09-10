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Apple iPhone etkinliği ne zaman, saat kaçta? Apple etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

10.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple yeni ürünleri tanıtım etkinliği büyük bir merakla bekleniyor. Her sene eylül ayında yeni ürünlerini tanıtan Apple'ın bu seneki etkinliği için geri sayım devam ediyor. "Wonderlust" sloganıyla öne çıkartılan bu etkinliğin ana gündeminin iPhone 15 modeli olması bekleniyor. Peki, Apple iPhone etkinliği ne zaman, saat kaçta? Apple etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

Apple iPhone etkinliği ne zaman, saat kaçta? Apple etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

Apple iPhone 15 modelinin marka etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. iPhone 15 çıkış tarihi ve Apple lansmanına ilişkin detaylar eylül ayının gelmesiyle beraber hız kesmeden sorgulanıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın lansman tarihi belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

İPHONE 15 TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımı 12 Eylül 2023 Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.

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APPLE ETKİNLİĞİNDE TANITILACAK ÜRÜNLER

Apple iPhone 15 serisinin şu modellerden oluşması beklenmekte:

  • iPhone 15

  • iPhone 15 Plus

  • iPhone 15 Pro

  • iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, standart iPhone 15 modelleri olarak tanımlanacak, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise şirketin premium iPhone ürün gamını oluşturacak gibi görünüyor.

iPhone 15 ile birlikte ilk USB-C girişli iPhone üretilecek.

İddialara göre Apple, iPhone 15 ile birlikte Lightning girişine veda edip artık standartlaştırılan USB-C girişine geçiş yapacak.

Böylece iPhone 15, şirketin uzun yıllardır standardı haline gelen Lightning girişinden vazgeçip USB-C'ye geçen ilk modeli olacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine çentiğin yerine Dinamik Ada gelmesi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin titanyum kasaya sahip olması diğer beklenen özellikler arasında.

apple iphone15

İphone 15 dışında tanıtılacak ürünler ise şu şekilde:

  • Apple Watch Serisi 9

  • Apple Watch Ultra2

  • USB-C AirPods Pro kutusu

  • Yeni Yazılımlar

Bloomberg'den Mark Gurman ve Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 15'in lansmanının yanı sıra AirPods Pro için bir USB-C şarj kutusu da piyasaya sürecek.

iPhone için iOS 17, iPad için iPadOS 17, Apple Watch için watchOS 10 ve Apple TV için tvOS 17'nin birkaç ay süren beta testlerinin ardından eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple 12 Eylül'deki etkinliğinde muhtemelen bu yazılımlar için çıkış tarihlerini de açıklayacak.

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Apple

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