HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iPhone için 1 TB depolama seçeneği sunabilir!

Apple iPhone için 1 TB depolama seçeneği sunabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

iPhone 1 TB depolama alanı seçeneğine yakında sahip olabilir. Apple analizleriyle tanınan Jon Prosser'ın Twitter hesabından dile getirdiği iddiaya göre, Apple bunun için hazırlık yapıyor.

Apple iPhone için 1 TB depolama seçeneği sunabilir!

1 TB depolama alanı birçok kişi için çılgın bir seçenek olarak gelebilir. Zira günümüzde birçok iOS kullanıcısı, 64 GB dahili depolama alanının kendilerine yettiğini dile getirmekte. Ancak kimi iPhone kullanıcıları ise 512 GB'lık depolama alanını doldurduğundan yakınmakta. Bu kişiler çözümü ise iPhone'lar için üretilen ve genellikle Lightning girişine takılan depolama aksesuarlarında buluyor. Fakat Jon Prosser'ın iddiasına göre, depolama alanından yakınanlar ve özellikle 512 GB iPhone kullananlar için bu tarz çözümlere gerek kalmayabilir.

'UMARIM 1 TB iPHONE'LARA HAZIRSINIZDIR'

Yeni iPhone hakkında birçok analiz sunan Jon Prosser, yeni paylaştığı tweetinde Apple'ın iPhone depolama seçenekleri için yeni bir seçenek sunacağı iddiasında bulundu. Prosser tweetinde ''Umarım, 1 TB iPhone'lara hazırsınızdır.'' ifadesini kullandı. Bu da iPhone'ların 1 TB dahili depolama alanına sahip olacağı yorumuna yol açtı. Peki 1 TB'lık iPhone hangi model ile sunulacak?

iPHONE 13 1 TB DEPOLAMA ALANI İLE GELEBİLİR

iPhone 12 için bu tarz iddialar tanıtım öncesi gündeme gelse de sonuç olarak Apple, iPhone 12 için en yüksek depolama kapasitesi olarak 512 GB'ı sundu. İddianın kaynağı Jon Prosser ise söz konusu tweet'inde hangi iPhone modeline 1 TB depolama seçeneğinin eklenebileceğinden bahsetmedi. Ancak bu iPhone modelinin iPhone 13 olacağı konuşuluyor. Apple'ın önümüzdeki dönemde iPhone 12 Pro Max için 1 TB depolama alanı seçeneği ekleyebileceği de tahminler arasında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Meizu 17 MEMC güncellemesine kavuştuMeizu 17 MEMC güncellemesine kavuştu
İşte yüksük çorbası tarifi...İşte yüksük çorbası tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?
Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?
Meizu 17 MEMC güncellemesine kavuştu
Meizu 17 MEMC güncellemesine kavuştu
Pro1-X fiziksel klavyeli akıllı telefon duyuruldu
Bir klavyeli akıllı telefon daha görücüye çıktı!
Google Pay App Store'a geri döndü
Sürpriz bir şekilde kaldırılmıştı! Geri döndü
Google arama motoru konusunda rakiplerini geride bıraktı
Google arama motoru konusunda rakiplerini geride bıraktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.