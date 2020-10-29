Apple iPhone için 1 TB depolama seçeneği sunabilir!

1 TB depolama alanı birçok kişi için çılgın bir seçenek olarak gelebilir. Zira günümüzde birçok iOS kullanıcısı, 64 GB dahili depolama alanının kendilerine yettiğini dile getirmekte. Ancak kimi iPhone kullanıcıları ise 512 GB'lık depolama alanını doldurduğundan yakınmakta. Bu kişiler çözümü ise iPhone'lar için üretilen ve genellikle Lightning girişine takılan depolama aksesuarlarında buluyor. Fakat Jon Prosser'ın iddiasına göre, depolama alanından yakınanlar ve özellikle 512 GB iPhone kullananlar için bu tarz çözümlere gerek kalmayabilir.

'UMARIM 1 TB iPHONE'LARA HAZIRSINIZDIR'

Yeni iPhone hakkında birçok analiz sunan Jon Prosser, yeni paylaştığı tweetinde Apple'ın iPhone depolama seçenekleri için yeni bir seçenek sunacağı iddiasında bulundu. Prosser tweetinde ''Umarım, 1 TB iPhone'lara hazırsınızdır.'' ifadesini kullandı. Bu da iPhone'ların 1 TB dahili depolama alanına sahip olacağı yorumuna yol açtı. Peki 1 TB'lık iPhone hangi model ile sunulacak?

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

iPHONE 13 1 TB DEPOLAMA ALANI İLE GELEBİLİR

iPhone 12 için bu tarz iddialar tanıtım öncesi gündeme gelse de sonuç olarak Apple, iPhone 12 için en yüksek depolama kapasitesi olarak 512 GB'ı sundu. İddianın kaynağı Jon Prosser ise söz konusu tweet'inde hangi iPhone modeline 1 TB depolama seçeneğinin eklenebileceğinden bahsetmedi. Ancak bu iPhone modelinin iPhone 13 olacağı konuşuluyor. Apple'ın önümüzdeki dönemde iPhone 12 Pro Max için 1 TB depolama alanı seçeneği ekleyebileceği de tahminler arasında bulunuyor.

