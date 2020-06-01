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Apple iPhone kullanıcılarını doğruladı: iOS 13.5'te sorunlar var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

iOS 13.5 beklenileni veremedi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 13.5, iPhone ve iPad kullanıcılarının bazı sorunlar yaşamasına neden oldu. Apple ise yaşanan sorunları doğruladı. Bu sorunları sizin de yaşamış olmanız muhtemel. Peki Apple ne yapacak?

Apple iPhone kullanıcılarını doğruladı: iOS 13.5'te sorunlar var!

iOS 13.5 güncellemesi geçtiğimiz günlerde iPhone kullanıcıları için indirilmeye sunuldu. Birçok iPhone sahibi, telefonlarını yeni sürüme hemen güncelledi. Fakat aradan geçen zamanda iOS 13.5 kullanıcılara bazı sorunlar yaşatmaya başladı. Bu durum, öyle dayanılmaz hale geldi ki iPhone kullanıcıları Apple forumlarına ve Apple müşteri destek ekiplerine onlarca şikayet yağdırdı. Sonuçta ise Apple yaşanan sorunları kabul etmek zorunda kaldı.

İPHONE KULLANICILARI VİDEO OYNATAMIYORLAR

iOS 13.5 sürümünde bulunan kullanıcılar, birçok sorunla karşılaştı. Bunlardan ilki ve belki de en sinir bozucu olanı video tarafında yaşandı. Güncellemeyi yapan iPhone ve iPad kullanıcıları, cihazlarında bulunan MP4 dosyalarını oynatamadı ve çöktü. Çok basit bir şekilde cihazlarında MP4 formatında video oynatamayan kullanıcılar tabiri caizse çıldırdı.

iPhone iOS 13.5 MP4 sorunu

İPAD PRO DA İOS 13.5 İLE SORUN YAŞADI

10.5 inçlik iPad Pro kullanıcıları da iOS 13.5'te bazı problemler yaşadı. Her ne kadar iPadOS adında ayrı bir işletim sistemine sahip olsa da iPad Pro, iOS 13.5 ile benzer özellikler sunuyordu. iPadOS 13.5'e tabletlerini güncelleyen kullanıcılar, cihazlarının yeniden başlatma döngüsüne girdiğini fark etti.

iPad Pro

APPLE iOS 13.5'TEKİ SORUNLARI KABUL ETTİ

Müşterilerin yoğun şikayeti karşısında bir açıklama yapmak zorunda kalan Apple, iOS 13.5 ve iPadOS 13.5'te yaşanan sorunları doğruladı. Sorunların yaşandığını kabul eden Apple, bunların nasıl düzeltileceğine dair ise herhangi bir çözüm sunmadı. Tahminler, Apple'ın çok yakın bir zamanda iOS 13.5.1 güncellemesi sunarak tüm sorunları çözeceği yönünde.

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